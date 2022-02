Ogni tanto è bene fare qualche modifica alla nostra casa. Infatti, per quanto possa essere bella, la nostra abitazione ha sempre bisogno di qualche rinnovamento ogni tanto, per renderla più bella e moderna. Se scegliamo i lavori giusti da fare, potremmo dare maggiore valore, anche economico, alla casa.

Certo, non è facile capire quali sono le cose da fare per valorizzare al meglio l’abitazione. Quindi, oggi cerchiamo di dare qualche consiglio, per migliorare la situazione senza spendere niente. Vedremo tre metodi quasi a costo zero che ci permetteranno di dare un volto nuovo, e migliore, a casa nostra.

Lavori semplici ma fondamentali

Per valorizzare casa, bisogna mirare ai punti giusti. Iniziamo con i colori. Le abitazioni moderne e di maggior valore non hanno colori troppo forti, ma virano spesso su quelli neutri. Tonalità troppo accese, infatti, tendono a distrarre lo sguardo, ed essere fastidiosi dopo un po’. Oggi, invece, si prediligono dei colori che virano al bianco o al grigio chiaro, oppure toni più scuri come il nero o il marrone.

Il bagno, poi, merita delle attenzioni particolari. Infatti, oggi una grande quantità di bagni è colorata di azzurro, un colore riposante e che va per la maggiore. Per cui, se vogliamo ridipingere casa, e soprattutto il bagno, cerchiamo di attenerci a queste tendenze.

Possiamo ridipingere a mano per spendere davvero pochissimo, oppure possiamo rivolgerci a dei professionisti, sapendo bene che però questo costerebbe di più.

Ecco gli altri due dei tre metodi quasi a costo zero per trasformare la casa in un’abitazione quasi di lusso

Un’altra cosa importante che si può fare per migliorare casa è cambiare l’illuminazione, che valorizza tutto l’ambiente circostante. Infatti, scegliere le luci giuste permette di creare un’atmosfera immediatamente più elegante. Prediligiamo quindi luci più forti nella stanza da pranzo e nelle zone della cucina dove lavoriamo, mentre usiamo luci soffuse e d’atmosfera nel soggiorno.

Può darsi che semplicemente cambiando un paio di lampadine riusciamo a migliorare sensibilmente la qualità dell’illuminazione della casa. Senza cambiare nessun mobile, possiamo subito dare un tocco di eleganza a tutte le stanze.

Infine, diamo forse il consiglio più importante: armiamoci di pollice verde e facciamo splendere balconi e giardini. Infatti, qualunque casa di alto livello ha degli esterni curatissimi, quindi cerchiamo di fare la stessa cosa anche noi. Coltiviamo piante eleganti e potiamo sempre al meglio le aiuole.

Se riusciamo, recuperiamo anche qualche tavolino e qualche sedia, per creare una zona in cui si possa stare all’aperto durante la bella stagione. Anche in questo caso, curiamo l’illuminazione, con luci soffuse che permettano delle belle cene fino a tarda notte d’estate.