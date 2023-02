La classifica delle coppie peggiori e più infelici dello zodiaco. L’Ariete non deve mai stare con questo segno!

Secondo l’astrologia i nostri segni zodiacali influenzano molto il nostro vissuto. L’amore è certamente uno degli aspetti più importanti dell’esistenza di ciascuno e probabilmente anche della tua. Pertanto, come gli altri, è soggetto ai capricci delle stelle. Sai che esistono alcune coppie che sono destinate ad essere infelici? Scopri quali sono.

Inizialmente sembrava tutto perfetto ma poi tu e il tuo partner avete cominciato a vivere momenti sempre più burrascosi e adesso la vostra relazione sembra impossibile. Che il tuo rapporto non proprio idilliaco sia decretato dalla mancanza di affinità tra i vostri segni? Scoprilo consultando la classifica delle coppie peggiori e più infelici dello zodiaco. Potresti scoprire che la vostra è una di quelle.

La classifica delle coppie peggiori e più infelici dello zodiaco: l’Ariete e il Cancro al terzo posto

Gli opposti si attraggono? Diciamo che non sempre quest’affermazione corrisponde al vero. Uno dei casi in cui non lo fa affatto è proprio questo. L’Ariete e il Cancro hanno infatti due caratteri molto diversi. Il primo è impetuoso e il secondo è tranquillo, fin troppo per avere una relazione con un Ariete. Inoltre, il Cancro tende ad essere molto machiavellico. Al contrario, l’Ariete è diretto e non ha peli sulla lingua.

Proprio per queste loro caratteristiche fin troppo contrastanti, questi due segni zodiacali non hanno alcun futuro come coppia.

Gemelli e Capricorno al secondo posto

I Gemelli sono un segno davvero divertente con il quale stare. Amano scherzare e sono sempre in prima linea quando si tratta di trascorrere una giornata diversa dal solito.

Proprio per questo non si sposano minimamente con il Capricorno. I Gemelli hanno bisogno sempre di nuove esperienze per non annoiarsi, una caratteristica che non è condivisa dalle persone di questo segno zodiacale.

I Capricorno sono abitudinari, chiusi e malinconici, raramente amano scherzare e spesso potrebbero persino non capire le battute dei Gemelli, che d’altro canto finirebbero per annoiarsi in loro presenza. Insomma, una coppia destinata a scoppiare in partenza.

Leone e Vergine al primo posto

Una coppia che non riuscirebbe mai e poi mai ad andare d’accordo? Quella formata da Leone e Vergine! Inizialmente questi due segni potrebbero attrarsi molto e persino dare vita ad una relazione molto focosa. Tuttavia, questo scenario idilliaco andrà lentamente scemando.

I due si renderanno infatti conto di non avere niente in comune. Il Leone è focoso, impetuoso ed egocentrico, la Vergine molto modesta.

Quest’ultima potrebbe presto cominciare a detestare la voglia del Leone di essere sempre in prima linea e soprattutto al centro dell’attenzione. Per la Vergine questi sono infatti comportamenti inaccettabili e non in linea con il modo in cui preferisce condurre la sua vita. Ecco, quindi, qual è la peggior coppia in assoluto secondo lo zodiaco.

I nostri lettori consultano anche

Ecco fin dove ora Wall Street potrebbe scendere