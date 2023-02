Lavoro a tempo indeterminato nel Nord Italia: ecco una opportunità per i diplomati

In tanti potrebbero essere in cerca di occupazione o stanno riflettendo sulla possibilità di cambiarla. In questi casi è sempre utile guardarsi attorno a cercare di capire come e dove trovare un altro lavoro. Le possibilità di cui tenere conto non mancano, eccone una.

Chi è in possesso del diploma ha l’opportunità di partecipare a diversi concorsi pubblici per diplomati. In questo periodo, ad esempio, c’è quello del Comune di Arosio (Como) finalizzato all’assunzione di 4 agenti di Polizia Locale.

Lavoro a tempo indeterminato nel Nord Italia: alcune info su questo concorso

Sui quattro posti occorre dire che tre sono assegnati rispettivamente ai Comuni di Arosio, Castelmarte e Valbrona e sono a tempo pieno e indeterminato. Uno, invece, è per il Comune di Proserpio ed è tempo parziale ed indeterminato.

La data di scadenza per l’iscrizione a questo è concorso è il 20 marzo 2023.

Dove scaricare il bando in pochi passaggi

Per modalità di presentazione di domanda, svolgimento delle prove, materie “oggetto della selezione” e tutte altre informazioni si rimanda, ovviamente, alla lettura del bando. In esso si troveranno anche specificati tutti i requisiti richiesti, e uno è proprio il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il bando è facilmente scaricabile dal sito dell’ente. Basta, infatti, accedervi, entrare nella sezione Amministrazione Trasparente ed individuare il collegamento a Bandi di concorso. Qui nell’elenco si troverà la voce riservata al concorso in questione per i quattro posti come agente di Polizia Locale. Nella pagina a cui si avrà accesso è disponibile anche il collegamento per il download del bando in formato Pdf.

Nel bando si specifica che, nel caso in cui i partecipanti alla prova scritta fossero più di 70, la “commissione potrà sottoporre i candidati stessi ad una prova preselettiva“. Alle altre prove concorsuali (scritta e orale) parteciperanno i primi settanta più quelli che avranno avuto un punteggio uguale al settantesimo.

Chi deve trovare lavoro con il diploma può provare a partecipare a diversi concorsi

Chi possiede un diploma ha la possibilità di prepararsi ad un concorso pubblico e provare ad ottenere un posto di lavoro. Serve, intanto, ovviamente soddisfare i requisiti necessari per la partecipazione. Occorre partecipare alle prove con una preparazione adeguata ad ottenere il punteggio che potrebbe valere una posizione utile ad ottenere uno dei posti disponibili.

L’altro aspetto su cui bisogna essere attenti è essere sempre attenti ai concorsi in uscita o non ancora scaduti. Il tal mondo sarà possibile provare a cogliere anche le diverse opportunità per un lavoro a tempo indeterminato nel Nord Italia, al Centro e al Sud.