Lavori per mamme part-time: 4 buone opportunità di lavoro fisso

La gravidanza spesso pone le donne davanti ad un bivio: dedicarsi alla crescita dei propri figli o fare carriera. Trovare un lavoro part-time non è facile ma non impossibile.

In questo articolo non annoveriamo le solite proposte come il copywriter o il venditore su Ebay. Vedremo come alcune abilità possano esser sviluppate proprio per dar vita ad occupazioni stabili ma che lascino spazio alla famiglia. Ecco 4 idee per trovare anche un posto fisso.

Lavori per mamme part-time: la trascrizione forense

Se hai un buon udito, sei precisa e magari con una laurea in Giurisprudenza, questa è l’opportunità che fa per te. La denominazione per questi tecnico dei servizi giudiziari è “Tecnico dell’analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione della perizia di trascrizione in ambito forense”. Si tratta di un perito che a partire da tracce audio trascrive udienze penali, civili o addirittura intercettazioni ambientali. Un requisito che viene solitamente richiesto è la conoscenza della stenotipia ma ci sono molti corsi riconosciuti che forniscono l’idonea formazione on line. Si può lavorare come periti del Tribunale oppure come periti di parte, facendo consulenze presso gli studi legali. È un lavoro gestibile con estrema autonomia e permette di conciliare il lavoro con le esigenze di mamma.

Come diventare una manista

Una manista è una modella solo per quanto riguarda le mani. Se ha mani affusolate e ben curate allora potresti offrirti per servizi fotografici pubblicitari. Sono molte le aziende che richiedono maniste anche per i propri cataloghi aziendali. Fra queste le aziende di oreficeria, le aziende di smalti e cosmetici o nail artists. Lo stesso vale per i piedi. Calzaturifici, e-commerce di calzature e pantofole sono spesso alla ricerca di modelli dalla caviglia in giù. In questo caso si può lavorare autonomamente, producendo un proprio book da spedire alle aziende oppure tramite agenzie.

Lavoro da casa per mamme

Un’altra opportunità per lavorare da casa consiste nel diventare squerista ossia cucitrice di cravatte. La cravatta nella maggior parte delle aziende artigianali, viene cucita a mano. Questa lavorazione viene svolta molto spesso a domicilio. Vengono forniti le pezze pretagliate e poi si cuciono la pala grande, il collo, la pala piccola e l’etichetta. Un lavoro che sicuramente richiede un’iniziale formazione interna alle aziende. Bisogna però prestare molta attenzione perché non devono esser chieste caparre o soldi da versare. La raccomandazione è di fidarsi solo di aziende serie con comprovata tradizione artigianale.

Istruttrice di fitness post-parto

In Italia è un lavoro che sta prendendo piede negli ultimi anni. Se hai la passione per la palestra oppure per il fitness allora potresti dedicarti ad allenare mamme come te che desiderano recuperare la propria linea. Spesso ci si ritrova all’aperto con altre mamme e si svolgono degli esercizi con il passeggino e la carrozzina. Le mamme in questo modo superano la timidezza da palestra, la cosiddetta Gymtimidation, condividendo le stesse problematiche con le altre mamme.

Diventare esperti in calligrafia

Non tutto si stampa anche nel 2023. Inviti, partecipazioni di nozze, ringraziamenti, tableu de mariage sono solo alcuni esempi per i quali viene richiesta la scrittura a mano libera. Molte informazioni si possono trovare sull’Associazione Calligrafica Italiana. Inoltre è possibile seguire dei corsi per riscoprire l’uso del pennino e del calamaio. Si può lavorare come freelance o collaborare con wedding Planner, agenzie di grafica o ristoranti per la scrittura di menù e carte dei vini.

Ecco 4 lavori per mamme part-time che ti permettono di consigliare famiglia e lavoro