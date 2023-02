Il segnale sembra univoco, e i mercati azionari internazionali hanno probabilmente scelto la strada del ribasso. Dopo il forte ralzo in corso dal 19 dicembre circa, era normale che si desse spazio a un movimento fisiologico di ritracciamento. E questo è iniziato proprio a ridosso del setup mensile del 17 febbraio. Ecco fin dove ora Wall Street potrebbe scendere.

La strada e la tendenza dei grafici si presenta ribassista

Procediamo per gradi e analizziamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

La seduta di contrattazione di Wall Street del 24 febbraio si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.816,93

Nasdaq C.

11.394,94

S&P500

3.970,04.

Frattanto il dollaro torna a rafforzarsi contro l’euro. Infatti secondo alcuni dati economici predittivi, nei prossimi mesi la FED potrebbe continuare ad alzare i tassi di interesse. E questo potrebbe rimettere in gioco l’ipotesi caldeggiata da molti, che alle porte ci possa essere una severa recessione economica. Ci teniamo a precisare che, in base ai nostri calcoli statistici, al momento questa è un’ipotesi ritenuta minore. Infatti, diamo probabilità maggiori per uno scenario “di atterraggio morbido dell’economia“.

Ecco fin dove ora Wall Street potrebbe scendere: i livelli di obiettivo ed inversione

La chiusura di contrattazione del 24 febbraio ha confermato che lo scenario più attendibile è quello che ora prevede un’ulteriore discesa dei prezzi verso i seguenti obiettivi:

Dow Jones

32.000 e poi 30.599

Nasdaq C.

11.000 e poi 10.440

S&P 500

3.715 e poi 3.330.

Cosa potrebbe invece far ripartire i prezzi al rialzo? Chiusure di sedute odierne superiori a

Dow Jones

33.700

Nasdaq C.

11.685

S&P 500

4.054,5.

Se qualcosa non cambierà si proiettano quindi discese fino al setup annuale del 6 marzo, se non proprio fino al 6/7 aprile. Poche probabilità che il massimo annuale sia stato segnato. Il nostro percorso campione annuale proietta questo evento intorno al 30 novembre.

