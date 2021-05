Nel mese di marzo in area 2,92 il nostro Ufficio Studi ha espresso il suo giudizio Strong Buy Long term sul titolo azionario. Cosa è successo da quel momento in poi?

Facciamo prima una premessa sui mercati ma anticipiamo che da oggi alziamo il target a 4,50 per Longino&Cardenal ma non si nega la possibilità che il titolo potrebbe anche ritornare sui livelli del 2018 verso area di 7,09.

I mercati azionari internazionali da inizio aprile hanno iniziato una fase laterale intervallata da qualche giorno di esplosione di momentum ma la costante sembra essere la formazione di continui alti e bassi che forzano supporti e resistenze generando continui falsi segnali.

Proprio ieri, dopo un ribasso degli ultimi giorni, un nuovo rialzo ha “mischiato le carte in tavola”. Oggi quindi è una giornata davvero decisiva e potrebbe dare spazio ad una fase direzionale di diverse settimane. Il verso di essa, non è però ancora stabilito.

Torniamo al nostro argomento principale.

Alziamo il target a 4,50 per Longino&Cardenal ma non si nega la possibilità che il titolo potrebbe anche ritornare sui livelli del 2018

La società che capitalizza in Borsa circa 23 milioni di euro fornisce servizi di ristorazione.

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano un fair value a 4,27 dal precedente target di 3,89. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 4,50 dal precedente 3,82 (nei prossimi 3/6mesi, questo giudizio probabilmente verrà ulteriormente rivisto al rialzo).

Il titolo (MIL:LON) ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 maggio al prezzo di 3,66 in rialzo del 2,23% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,68 ed il massimo a 3,74.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop loss/profit da 2,67 a 2,99. Supporto di breve termine a 3,45 con obiettivo primo a 3,82 da raggiungere in 1/3 mesi e poi 5,04/5,48 da raggiungere nei prossimi 12/18 mesi.

Come al solito si procederà per step.