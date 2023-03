Attenzione a questa nuova truffa che svuota il conto corrente e ruba i dati personali

Tra le nuove truffe in cui si può incappare ne troviamo una legata ad una fantomatica comunicazione IVA.

Le truffe sono all’ordine del giorno con il proliferare delle tecnologie. In modo particolare il web è fonte di problemi per persone di tutte le età. Facile cadere nelle trappole della rete tra Social Network e messaggistica istantanea. Spesso, infatti, attraverso WhatsApp, SMS o e-mail potrebbero arrivare comunicazioni fuorvianti che ci regaleranno amare sorprese.

Tra le truffe più diffuse troviamo quella del pacco in giacenza o del conto in banca da rinnovare. Una nuova truffa, tuttavia, sta prendendo piede in questi giorni. Si tratta di una fregatura molto subdola che, come al solito, ha lo scopo di svuotarci il conto corrente. Ma di cosa si tratta e, soprattutto, come difendersi da questa nuova minaccia?

Attenzione a questa nuova truffa che svuota il conto corrente

La nuova truffa che molti utenti stanno segnalando è legata alla comunicazione IVA. Proprio l’Agenzia delle Entrate sta lanciando l’allarme mettendo in guardia le possibili vittime. L’avviso risale al 2 marzo ma i tentativi di phishing in questo senso sussistono da febbraio. Ma di cosa si tratta? L’Agenzia delle Entrate ci fa sapere che il caso riguarda una e-mail avente con oggetto “Commissione di osservanza sul registro tributario” in merito alle liquidazioni periodiche IVA del 2023.

Innanzitutto è bene sapere che questa fantomatica Commissione non esiste e, soprattutto, non vengono specificate le liquidazioni IVA alle quali si riferisce. Nella e-mail vedremo scritto “dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA da Lei presentate per il trimestre 2023 risultano emerse alcune incongruenze”. Alla comunicazione fa seguito un link su cui si viene invitati a cliccare. Un’azione da non effettuare in quanto avrà solo lo scopo di sottrarre dati personali legati a conti bancari o altro. Ritrovarsi con il conto svuotato è davvero un attimo. In caso di dubbio si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia. In ogni caso, meglio evitare di cliccare sul link che troviamo in allegato. Una truffa in cui potrebbero cascare anche le persone più esperte.

Come tutelarsi

Per tutelarsi al meglio da questa tipologia di truffe l’unica è usare la testa. Quando si hanno dei dubbi meglio non cliccare. In modo particolare nel caso delle truffe legate ai conti in banca o alle spedizioni. Quando notiamo tra le nostre e-mail qualcosa di strano, meglio procedere subito con l’eliminazione della stessa per evitare confusione. Attenzione anche alla forma, dal momento che si tratta, quasi sicuramente, di e-mail o SMS scritti in maniera strana o sgrammaticata. Quindi attenzione a questa nuova truffa che svuota il conto corrente.