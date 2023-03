Case a 1 euro vicino al mare nelle Regioni più belle d’Italia, in borghi incantevoli: ecco come fare per averle

Comprare una casa al costo di un caffè. È quello che si potrà fare nei prossimi mesi in molti comuni italiani che partecipano all’iniziativa. Ecco dove trovare gli immobili e cosa fare per averli.

Comprare una casa a 1 euro è un’idea molto allettante soprattutto se è situata in un borgo antico e immerso nella natura, magari vicino al mare. È un’occasione da non lasciarsi scappare se si vuole cambiare vita o anche solo se si desidera una seconda casa. Ci sono però delle condizioni da rispettare e delle spese da affrontare, dopo l’acquisto della casa a 1 euro. Vediamo quali.

Le condizioni

I motivi per comprare casa in un borgo incantevole sono tanti. C’è chi cerca il contatto con la natura e chi vuole magari godersi la pensione. In ogni caso ci sono delle condizioni di cui tener conto. Di solito si tratta di immobili da ristrutturare in borghi a rischio spopolamento. Chi acquista deve impegnarsi a presentare un progetto di ristrutturazione dell’immobile nei tempi stabiliti dal Comune. Inoltre deve sostenere le spese notarili di registrazione della casa, i costi delle volture e dell’accatastamento. È tenuto anche a stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dell’acquisto per il Comune, con un costo oscillante tra i 1.000 e i 5.000 €. Queste sono delle linee guida generali, ma le disposizioni possono variare da un Comune e l’altro per cui si consiglia di leggere con attenzione il bando di interesse.

Un buon investimento

Nonostante le spese da sostenere, il progetto potrebbe comunque rivelarsi un ottimo affare tanto più che le abitazioni possono essere usate non solo per abitarvi ma anche per progetti turistici o aziendali. Potrebbero, per esempio, diventare dei bed and breakfast o dei ristoranti. Quindi, considerando il prezzo attuale degli immobili, rimane sempre un buon investimento da prendere in considerazione. Soprattutto quando le offerte sono situate in zone di grande interesse turistico e con condizioni climatiche invidiabili.

Le case a 1 euro vicino al litorale si trovano soprattutto nel Meridione dove è più forte il fenomeno dello spopolamento, ma dove ci sono zone bellissime in cui tutti sognano di soggiornare. Per conoscere l’elenco completo, basta consultare il sito “casea1euro”. Poi, dopo la scelta, è opportuno consultare il sito ufficiale del Comune di interesse. Ecco qualche esempio.

Case a 1 euro vicino alla costa

La Sicilia è famosa per la bellezza del mare, per i numerosi siti archeologici e le città d’arte, per la buona cucina e per il clima eccezionale. I Comuni che offrono le case a 1 euro si trovano nell’interno ma comunque vicino al mare. Come Sambuca in provincia di Agrigento. Il borgo è diventato famoso grazie all’attrice italo americana Lorraine Bracco che ha deciso di comprare una casa a 1 euro nel centro storico. Sambuca dista solo 28 km dal mare e 34 da Sciacca, sulla costa.

La Sardegna è nota per avere le spiagge più belle del Mondo. Anche qui le case a 1 euro si trovano nell’interno ma non lontano dal mare. Come il borgo di Nulvi, in provincia di Sassari. È un piccolo centro ricco di antiche tradizioni, che ospita 80 nuraghi, un numero altissimo in rapporto al numero di abitanti. Da qui in 15 minuti si raggiunge la costa settentrionale dell’isola. Castelsardo dista solo 20 km, Sassari 25.