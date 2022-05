Seduta con il botto quella del 25 maggio per il titolo Matica Fintec. Le azioni, infatti, hanno guadagnato oltre il 10% rispetto alla seduta precedente. La causa scatenante di questo rialzo è stata la sottoscrizione di un contratto vincolante per acquisire l’intero capitale sociale di CTC (Card Technologies Corp), società di diritto statunitense, ad Ai Holdings Corporation, società giapponese quotata alla Borsa di Tokyo. Questa società a sua volta controlla il 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.).

Così l’amministratore delegato di Matica Fintec ha commentato l’operazione

L’acquisizione delle due società specializzate nei settori Digital ID e Banking si innesta nel nostro piano strategico di crescita per linee esterne ed è la conferma della nostra propensione ad evolverci dinamicamente, in particolare a livello internazionale.

L’entusiasmo degli operatori deriva dal fatto che con questa operazione si aprono nuove prospettive per il futuro di Matica Fintec. Sulle ali dell’entusiasmo, quindi, la chiusura settimanale potrebbe mettere le ali alle azioni Matica Fintec.

Dopo il mancato ribasso di inizio marzo, dal punto di vista grafico la chiusura del 27 maggio potrebbe essere molto importante in quanto potrebbe portare al superamento del primo ostacolo, area 2,39 euro, lungo il percorso rialzista che porta all’obiettivo più probabile in area 2,90 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in area 3,72 euro, prima, e in area 4,54 euro, poi.

Ovviamente, la mancata chiusura settimanale superiore a 2,39 euro potrebbe favorire una ripresa del ribasso. Da notare che già in passato questo livello ha offerto una forte resistenza nei confronti dei rialzisti.

Considerazioni sul titolo Matica Fintec

La società è valutata circa 23 milioni di euro. Siamo, quindi, in presenza di un titolo a piccola capitalizzazione. Pertanto non deve stupire se giornalmente il controvalore scambiato sia inferiore ai 20.000 euro. C’è, poi, un altro aspetto che non va trascurato. Circa il 5% delle sedute di Borsa aperta non presentano scambi su titolo Matica Fintec. Inoltre, oltre il 15% delle sedute vede scambi solo nel corso o dell’asta di apertura o di quella di chiusura.

La chiusura settimanale potrebbe mettere le ali alle azioni Matica Fintec: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Matica Fintec (MIL:MFT) ha chiuso la seduta del 25 maggio in rialzo del 10,41% rispetto alla seduta precedente a 1,915 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Mercati che alternano continui falsi segnali. Sono queste giornate decisive