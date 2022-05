Il periodo estivo è il momento ideale per rilassarsi e staccare dallo stress dei mesi invernali. Il lavoro, le faccende domestiche e i mille impegni quotidiani non ci permettono di dedicarci a noi stessi e spesso dobbiamo rinunciare ai nostri hobbies.

Ma ecco che arrivano i mesi da giugno a settembre, in cui possiamo finalmente fermarci. Molti decidono di partire per le località di mare e prendere il sole nelle spiagge affollate, mentre altri vanno alla ricerca della tranquillità.

Dopo la pandemia, sembra infatti che tanti italiani abbiano scelto non solo vacanze a basso costo, ma anche e soprattutto rilassanti. E quale migliore soluzione, in questi casi, se non la casa al mare.

Un’indagine condotta dal sito Casa.it per il quotidiano Il Sole 24 Ore ha mostrato un nuovo trend rispetto al passato. Nel 2021, l’acquisto delle seconde case è aumentato di ben il 44% in più rispetto all’anno precedente. Una novità che forse in pochi si aspettavano e certamente indicativa di come siano cambiate preferenze e abitudini di noi italiani.

Ma quali sono le località più gettonate per trasferirsi nella casa al mare durante i mesi estivi? Vediamole subito.

Ecco le località più gettonate per acquistare la seconda casa e trascorrere le vacanze a due passi dal mare

Gli esperti di Casa.it hanno stilato una classifica, di cui riporteremo le prime cinque in ordine di graduatoria.

Al primo posto troviamo la bellissima Sanremo, in Liguria, seguita da Terracina e Anzio, entrambe nel Lazio. Al quarto posto torna la Liguria con il Comune di Chiavari, seguita da un’altra laziale, Ladispoli.

Da questi dati, notiamo subito che nella top five regnano le due meravigliose Regioni di Lazio e Liguria, scelte dagli italiani per la residenza estiva.

Ecco le località più gettonate dal 2021 ad oggi, ma quali sono le ragioni? I motivi dipendono dalle caratteristiche richieste dagli acquirenti, che riguardano la vicinanza al mare, i servizi offerti dal territorio e la presenza di spazi verdi. Per quanto concerne l’interno degli appartamenti, la presenza di balconi e giardino prevale su altri elementi di design o di arredamento.

E il costo?

I costi da sostenere

L’indagine del sito si concentra anche sul costo che gli italiani sono disposti a sostenere per l’acquisto della seconda casa. Secondo la stima, il prezzo medio si aggira tra i 100 ed i 200mila euro, ma qualcuno preferisce non oltrepassare la soglia dei 100.000. Solo in pochi arrivano addirittura sino a 300.000.

Alla luce di queste considerazioni, possiamo dire che non serve necessariamente partire e organizzare grandi tours per sentirsi in vacanza. D’altra parte, anche chi non ha grandi disponibilità economiche può decidere di fare un investimento e acquistare una seconda casa. A differenza di un viaggio, l’appartamento resta ed è possibile andarci ogni volta che si vuole.

