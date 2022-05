Candidata anche quest’anno a essere la meta mare europea low cost più scelta da tutti i turisti europei e ora anche dagli italiani

Per tutti i nostri Lettori che non hanno ancora prenotato le ferie estive, è tempo di sbrigarsi, perché rischiano di trovare il tutto esaurito. Nonostante gli alberghi tornino alle capienze complete, i posti ancora disponibili potrebbero essere davvero pochi. Almeno, le proiezioni sulle presenze alberghiere e in tutte le strutture ricettive della prossima estate sembrerebbero dire questo. Nonostante i rincari su tutto, la voglia degli italiani di fare finalmente le ferie è davvero tanta. Magari, unendo al mare anche delle vicine mete artistiche, riconosciute al top da tutto il Mondo. Come la località che vedremo oggi, che non è italiana, ma di fronte alle nostre coste e prima dell’avvento della Pandemia era la stella emergente del Mediterraneo. Andiamola a scoprire in questo nostro articolo.

La città dei 40 Santi

Nella sua antichissima storia, Saranda, bellissima città portuale della costa albanese, è stata ribattezzata davvero con tanti nomi. A causa anche delle tantissime dominazioni che l’hanno vista protagonista nei secoli. Dai romani ai bizantini, dai veneziani ai turchi, passando anche per un breve periodo sotto l’influenza italiana. Conosciuta da queste parti anche come la “città dei 40 Santi”, in onore di un antico martirio cristiano accaduto su queste coste. Tanto che in alcune cartine geografiche non aggiornate, Saranda è indicata come Santi Quaranta. Arrivò persino a chiamarsi Porto Edda, in onore della figlia di Benito Mussolini. Sta di fatto che oggi Saranda, come è conosciuta a livello internazionale è una delle mete maggiormente consigliate dai tour operator per chi vuole spendere non tantissimo, ma rimanere soddisfatto.

Candidata anche quest’anno a essere la meta mare europea low cost più scelta da tutti i turisti europei e ora ance dagli italiani

Saranda rappresenta l’impulso e lo sviluppo economico di quello che era uno dei Paesi più poveri dell’ex blocco comunista sovietico. Sono spuntati alberghi un po’ dappertutto e, addirittura i vecchi palazzoni popolari, sono stati ristrutturati e sono diventati alberghi. Anche per merito di moltissimi imprenditori italiani ed europei. Immersa comunque ancora tra le colline piene di oliveti, questa cittadina vanta un mare cristallino davvero molto bello e delle spiagge di sabbia finissima.

Come arrivare

Paradossalmente il modo più semplice per arrivarci è volare fino a Corfù, bellissima e conosciuta isola greca, da cui completare il tragitto in battello, visto che sono praticamente l’una di fronte all’altra. Altrimenti, se vogliamo recarci a Saranda in macchina, è possibile imbarcarsi a Venezia, Bari, Brindisi e Ancona. Candidata anche quest’anno a essere la meta europea tra le più convenienti, ma con una scelta di alloggio davvero ampia e per tutti i gusti. Per fortuna è ancora possibile trovare mete per tutti i portafogli e alla portata di tutti i budget.

