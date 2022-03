Nella seconda metà del 2021 le azioni Matica Fintec sono state tra quelle che hanno avuto un rendimento migliore a Piazza Affari. In 3 mesi (da agosto a ottobre), infatti, il loro prezzo è raddoppiato portandosi da area 1,45 euro ad area 2,90 euro. Gli ultimi 2 mesi dell’anno, poi, erano passati attraverso una fase laterale ribassista che sarebbe potuta essere una buona occasione di acquisto. Causa la crisi mondiale scatenata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, però, le quotazioni hanno accelerato al ribasso. Adesso, quindi, sul titolo Matica Fintec potrebbero essersi create le condizioni per un ulteriore allungo ribassista.

Prima di procedere con l’analisi, è fondamentale ripetere quanto scritto in passato relativamente ai volumi scambiati sul titolo.

La società è valutata circa 20 milioni di euro. Siamo, quindi, in presenza di un titolo a piccola capitalizzazione. Fino a qualche settimana prima che iniziasse la corsa al rialzo cui abbiamo accennato, il controvalore scambiato giornalmente era inferiore a 100.000 euro. Dopo di che durante il rialzo gli scambi sono saliti a oltre 2 milioni euro. Con il ritorno a scambi ridotti è tornata la volatilità e, quindi, a potenziali forti perdite in conto capitale. Allo stato attuale la volatilità di Matica Fintec calcolata sugli ultimi tre mesi è stata superiore a quella del 75% dei titoli azionari italiani. In particolare, il titolo si è mosso del +/- 8% a settimana.

La valutazione del titolo Matica Fintec

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, Matica Fintec risulta essere sopravvalutata con l’eccezione del fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

L’elemento chiave che rende il titolo molto interessante è quello legato al suo potenziale di crescita in termini di utili e di fatturato. Nei prossimi tre anni, infatti, l’utile è atteso crescere mediamente di circa il 40% all’anno, un livello molto superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano.

Sul titolo Matica Fintec potrebbero essersi create le condizioni per un ulteriore allungo ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Matica Fintec (MIL:MFT) ha chiuso la seduta del 10 marzo in ribasso del 3,28% rispetto alla seduta precedente a 1,915 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e le quotazioni hanno già rotto al ribasso il livello di supporto offerto dall’obiettivo più probabile del ribasso in area 2,00 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto il titolo potrebbe accelerare al ribasso verso area 1,11 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si andrebbe a collocare in area 0,22 euro. Questo obiettivo andrà preso in considerazione solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,11 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 2,00 euro.