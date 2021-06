Con l’arrivo dell’estate non vediamo l’ora di farci ricche scorpacciate di frutta. Uno dei modi preferiti di mangiare la frutta è sotto forma di macedonia. In questo modo potremo gustare tanti frutti diversi dopo i pasti o per merenda!

Prepararla è facile, ma non tutti conoscono il trucco per rendere la macedonia dolce e succosa con un solo ingrediente.

Zucchero sì o no?

Ogni famiglia prepara la macedonia a modo proprio. C’è chi non combina mai alcuni frutti, altri ancora allungano il tutto con un po’ di liquore. E che dire della macedonia col gelato?

Alcune persone, infine, amano rendere la macedonia ancora più dolce aggiungendo un po’ di zucchero.

Altri, invece, preferiscono gustarla secondo natura. In questo modo potremo assaporare la dolcezza della frutta senza gli effetti collaterali dello zucchero.

Che si usi lo zucchero o no, possiamo rendere però ancora più dolce la macedonia, e più succosa, aggiungendo un semplice ingrediente. Ma non solo. Bisogna avere anche un poco di pazienza.

Il trucco per rendere la macedonia dolce e succosa con un solo ingrediente

Parliamo del limone! Il limone, infatti, permette alla frutta di sprigionare tutto il suo sapore e la sua dolcezza. Ma non solo, aiuta anche la fuoriuscita dei succhi della frutta.

Aggiungendo un po’ di limone alla nostra macedonia questa, dunque, diventerà ancora più buona e succosa. I più golosi possono poi fare scarpetta con del pane per raccogliere tutto il succo avanzato!

Bisogna però aspettare un po’ di tempo. Il limone ha bisogno di qualche minuto, infatti, per agire a dovere. Il consiglio è quindi quello di preparare la macedonia in anticipo.

Possiamo, ad esempio, prepararla prima di pranzo e poi servirla a pasto ultimato. Il limone, inoltre, rallenta l’ossidazione della frutta quindi non dobbiamo temere, la frutta non andrà a male mentre aspettiamo!