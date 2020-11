La camminata ogni giorno ci rende felici oltre a far bene alla salute

La camminata fa bene alla nostra mente, contribuisce a migliorare l’umore. Consente di rilassarsi e se il ritmo della camminata è sostenuto, si libera la serotonina, l’ormone della felicità. In questo momento privo di stimoli, costretti a ridurre le nostre attività di svago camminare è l’unica cosa ancora concessa.

Chiusi ma non troppo

Sono sospesi gli aperitivi e i cinema che allietavano le nostre serate del fine settimana. Chi ha un lavoro lo svolge in casa. Dobbiamo evitare di trascorrere tutta la giornata dentro, chiusi, rischiare che il nostro umore possa sentire cali di malinconia o inquietudine. La camminata inoltre serve per combattere problemi di salute come problemi circolatori e di diabete. Camminare fa bene anche all’intestino. Possiamo anche fare scorta di vitamina D. In ultimo e non meno importante, pensare alla nostra linea, che anch’essa ci aiuta a stare bene se siamo agili e magri. E’ stato stabilito che mezzora di passeggiata a passo svelto ci porterà ad un discreto consumo di calorie 100-120.

Camminare migliora le attività cognitive

Secondo studi svolti in America, questa attività stimolando le funzioni cardiorespiratorie, aumenta il flusso di sangue al cervello, migliorandone di fatto, le funzioni cerebrali come memoria e attività generali.

La camminata ogni giorno ci rende felici

Le persone che camminano ogni giorno, tornano alle loro occupazioni con allegria. I problemi quotidiani si allentano. Camminando scopriamo angoli e curiosità del nostro quartiere che non conoscevamo. Ci fermiamo a comprare proprio quella cosa che non riuscivamo a trovare. Troviamo quel negozio che cercavamo da tanto tempo e non avevamo visto. Ci fermiamo a bere un caffè e poi avanti con i nostri piedi, che potrebbero portarci dovunque. Cammina, cammina e i pensieri tornano al loro posto. Cammina, cammina e viene in mente una ricetta che assolutamente dobbiamo far conoscere alla famiglia. Poi cammina, cammina e quel senso di stanchezza che ci aveva appesantito tutta la giornata è scomparso. Per questo la camminata ogni giorno ci rende felici.