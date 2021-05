L’estate sta arrivando e la mente è già proiettata lì, al mare.

Vorremmo fare la valigia e partire subito, per rimettere i piedi nella sabbia dorata e per immergerci nel mare cristallino che abbiamo sognato per un lunghissimo anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Qualunque sia la nostra meta, avere il bikini o il costume da bagno giusto è d’obbligo.

Dobbiamo sentirci valorizzate nelle nostre forme, indipendentemente dai chili di troppo o dalle diverse corporature.

Ecco perché, in questo articolo, sveleremo i tre costumi anni ’80 che saranno il trend dell’estate 2021. Ecco i fantastici costumi da bagno anni ’80 che spopoleranno questa estate, perfetti per valorizzare ogni tipo di fisico e di curve. Scopriamoli insieme.

Bikini super sgambato

L’iconico bikini super sgambato arriva proprio in questi anni. Con uno slip super sgambato, la gamba sembra subito più lunga e il gluteo più bello.

Se è questo ciò che vogliamo ottenere dal nostro costume, il bikini super sgambato è la scelta adatta a noi. Il reggiseno a ferretto con una piccola scollatura a “V” sostiene bene e valorizza il seno. Assolutamente da provare!

L’intero nero, elegante e sexy

Il costume intero è sempre sinonimo di eleganza e stile. È l’ideale per nascondere qualche piccolo cedimento, ma è perfetto anche per inguainare un corpo snello e asciutto.

Si scelga il nero se si vuole snellire la forma, o se non si amano i colori sgargianti. È innegabile, però, quanto siano belli i costumi dai colori elettrici, o con stampe fiorate e disegnate. Questo costume è la scelta perfetta di chi non vuole passare inosservato!

Body da ginnastica o stile perizoma

La storia del bikini subisce un’evoluzione negli anni ’80. Come dimenticare l’iconica Cindy Crawford che con il suo bikini a stelle a strisce fece impazzire proprio tutti.

I costumi prendono anche le sembianze dei body da ginnastica, e lo slip si assottiglia, fino a diventare simile ad un perizoma.

Un costume audace, adatto alle più disinibite, ma bello da far invidia a tutti! Inoltre il costume in stile body da ginnastica è perfetto anche da usare dentro un jeans, come maglietta!

Ecco i fantastici costumi da bagno anni ’80 che spopoleranno questa estate, perfetti per valorizzare ogni tipo di fisico e di curve.

Approfondimento

Torna il taglio di capelli che andava di moda negli anni ’70, simbolo della forza e dell’indipendenza femminile e assolutamente da provare