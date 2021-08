L’aglio è un alimento che in generale divide tutti: c’è chi lo ama e c’è chi lo odia. Il suo odore intenso e pungente non lo rende certamente un alimento gradito a tutti. Eppure è uno dei più utilizzati nella cucina italiana.

L’aglio è usato nei soffritti, nelle ricette a base di pesce, nelle salse, nelle zuppe e in una serie praticamente infinita di preparazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per non parlare poi delle sue proprietà benefiche. L’aglio è infatti uno dei migliori antibiotici e antibatterici naturali. Il suo concentrato di vitamine e sali minerali lo rendono un ottimo alleato per la salute.

In effetti però, quando si sbuccia, quell’odore intenso rimane sulle mani per tutto il giorno. Non esattamente il massimo per le pubbliche relazioni. Soprattutto se ci si imbatte con chi quell’odore proprio non lo sopporta.

Ecco un modo semplice e veloce per sbucciare l’aglio senza neppure toccarlo

Tutto ciò che serve per pelare l’aglio con questo metodo è un semplice barattolo o un piccolo contenitore. In alternativa possono andare bene un pentolino con il coperchio o due ciotole dello stesso diametro. L’importante è che il contenitore utilizzato si possa chiudere.

Per prima cosa bisogna inserire l’aglio nel barattolo o nel contenitore a disposizione e chiuderlo.

A questo punto non rimane che agitare energicamente il barattolo per alcuni secondi. Per quanto possa sembrare sorprendente, una volta riaperto il barattolo, l’aglio sarà completamente separato dalla buccia.

Non resterà che infilzarlo con una forchetta per estrarlo dal barattolo senza neppure toccarlo.

Quindi, ecco un modo semplice e veloce per sbucciare l’aglio senza neppure toccarlo. E questo trucco funziona benissimo anche inserendo un’intera testa di aglio.

Una volta provato questo semplice metodo difficilmente si tornerà indietro.

Invece, per chi ama questo eccezionale alimento ecco una famosissima ricetta piemontese dove l’aglio è l’assoluto protagonista.

Approfondimento

I tanti usi dell’aglio benefici per la salute