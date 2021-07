Spesso la nostra voglia di evasione ci porta a fare dei programmi e a prenotare le vacanze in dei luoghi lontani. A volte però certe bellezze che ci sembrano esotiche sono invece molto più vicine di quanto sembrino. Non è raro infatti trovarle proprio in Italia e potersele godere in maniera più accessibile. Oggi parliamo di un posto del genere: infatti sembra di stare alle Maldive ma queste acque turchesi e incontaminate sono dietro l’angolo.

Sembra di stare alle Maldive ma queste acque turchesi e incontaminate sono dietro l’angolo

Stiamo parlando del lago Castel San Vincenzo, situato nell’omonimo borgo nella provincia molisana di Isernia. Essendo posizionato vicino al confine è facilmente raggiungibile dal Lazio, dalla Campania e dall’Abruzzo in relativamente poco tempo.

Da Roma e da Pescara infatti ci si impiega circa due orette in macchina, da Napoli poco più di un’ora e mezza. Questa deliziosa cittadina medievale vanta anche un piccolo centro religioso, ovvero l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. Più avanti però si può trovare il lago che i locali chiamano “le Maldive del Molise”. Infatti questa ambientazione ci farà dimenticare per un attimo di essere in Italia trasportandoci in paesi esotici e lontani. Le sue acque azzurre e limpide sono balneabili e anche di estate mantengono una piacevole frescura.

Cosa vedere nei suoi immediati dintorni

Come abbiamo già specificato questa piccola meraviglia naturale è situata a poca distanza dai tre grandi centri di cui abbiamo parlato prima. Per cui se non si ha avuto mai l’occasione di visitare questi tre “città d’arte”, questa occasione è quella buona per prendere l’auto e andare all’avventura. Se invece si vuole rimanere negli immediati paraggi consigliamo di vedere anche le cascate del Volturno. Anche questo piccolo angolo magico ci farà sentire decisamente fuori dall’Italia, calandoci in delle atmosfere asiatiche.

Approfondimento

