L’estate è una delle stagioni in cui ci si sente al meglio. Il mare infatti ci aiuta a sgonfiarci conferendoci una figura più snella. Il sole poi cancella le impurità della nostra pelle e le dona un colorito più ambrato e sano. L’unica parte che però sembra peggiorare sono i capelli, che spesso si presentano più sfibrati e deboli. Non c’è però da disperare: ecco quali sono le tre abitudini per mantenere i capelli lucidi e sani evitando i danni di sole e salsedine. Scopriamo insieme come possiamo fare per preservare la salute della nostra chioma.

Il primo consiglio risiede nel limitare i lavaggi. Sicuramente durante la stagione estiva molte donne saranno convinte che farsi uno shampoo ogni giorno sia una mossa giusta, ma non è così. I lavaggi eccessivi infatti sono dei gesti meccanici e possono stressare la nostra chioma. È meglio evitare di effettuarli a livello giornaliero perché questa è già provata dai raggi solari e dalle acque saline. La cadenza ideale per rimetterli in ordine varia dai due ai tre giorni.

Asciugarli e pettinarli in maniera corretta

È poi anche importante asciugarli e pettinarli in maniera corretta per evitare che si spezzino. Infatti nonostante il calore è sempre meglio asciugarli con il phon. Il capello bagnato infatti è più debole e soggetto a qualsiasi tipo di manipolazione. Per questo è meglio subito passare all’asciugatura senza toccarli troppo. Come passaggio intermedio consigliamo di tamponarli con un asciugamano in panno di microfibra e di non frizionarli. Una volta asciutti procedere con la spazzolatura, utilizzando però un pettine di legno. Questo materiale infatti risulta migliore perché riesce a distribuire gli oli della cute in maniera uniforme. Li fa infatti arrivare alle punte che notoriamente si presentano più secche.

