Una delle spezie più diffuse della zona Mediterranea, utile per insaporire numerosi piatti, dal sapore pungente e dal profumo insistente: l’origano.

Una pianta perenne proveniente dai climi caldi, la cui fioritura va da giugno a settembre ed è caratterizzata da foglie a forma rotonda. Ha una durata di coltivazione di circa 3-4 anni nei climi caldi, mentre nelle zone più fredde viene coltivata come pianta annuale. È possibile acquistare l’origano in commercio come pianta aromatica o anche sotto forma di olio essenziale.

Ne bastano poche foglie sul davanzale della finestra per allontanare velocemente le formiche da casa e fare il pieno di salute

Dalle innumerevoli proprietà benefiche per l’organismo. Sembrerebbe essere un potente antinfiammatorio per le vie respiratorie, inoltre influenzerebbe positivamente anche l’apparato gastrointestinale. Questo grazie alla presenza di fibre che aiuterebbero il naturale transito intestinale e rallenterebbero l’assorbimento di zuccheri semplici. Dunque sembrerebbe un ottimo alleato per contrastare l’iperglicemia e l’ipercolesterolemia. Inoltre l’elevata presenza di potassio lo renderebbe ottimo per regolare i livelli di pressione sanguigna.

È naturalmente ricco di vitamina C e di vitamina E oltre a possedere una buona quota di due fenoli importanti, ovvero il timolo e il carvacrolo che gli conferirebbero delle proprietà antisettiche.

Tuttavia meglio evitarlo in caso di gastrite o di allergia ai salicilati.

L’origano come repellente

Tra le tante proprietà attribuite a questa pianta aromatica possiamo affermare che è anche un ottimo repellente.

Infatti, l’origano ha un odore caratteristico che infastidisce molto le formiche tanto da farle allontanare velocemente dalla zona da loro assediata. Per questo, nel caso si voglia usare l’olio essenziale, ne bastano poche foglie sul davanzale della finestra o poche gocce diluite in acqua per allontanare velocemente le formiche ed altri insetti da casa e giardino.

Inoltre per allontanare le formiche da casa soprattutto durante il periodo estivo, sarà sufficiente metterne poche foglie sul davanzale della finestra. La finestre infatti sono solitamente il luogo da cui le formiche hanno acceso nelle case. Se non si gradisce il profumo dell’origano è possibile sostituirlo con altre erbe aromatiche con la stessa funzione repellente.

Da usare contro le zanzare

Inoltre è un eccellente rimedio anche per tenere lontane le zanzare soprattutto se utilizzato sottoforma di olio essenziale. Meglio non utilizzarlo puro sulla pelle ma aggiungerne poche gocce ad un olio vettore come quello di mandorla o di cocco.

Ottimo anche per la creazione di acque aromatizzate, da vaporizzare sui raccolti per tenere lontano gli insetti.

Per allontanare le fastidiose zanzare da camera da letto e casa anche di notte ecco 3 rimedi naturali da loro odiati.