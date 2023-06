Inwit e Telecom soffrono, ma la strada della ripresa non è poi così lontana-proiezionidiborsa.it

Nel giorno in cui tutte le Borse mondiali hanno chiuso al rialzo, il settore delle telecomunicazioni è riuscito a fare meglio solo del settore oil & gas con quest’ultimo settore spinto al ribasso dal tracollo del prezzo del petrolio che ha perso circa il 4%. In questo scenario, Inwit e Telecom guidano il ribasso del settore telecomunicazioni, ma la loro situazione è molto diversa e potrebbe portare a differenti sviluppi nel corso delle prossime giornate.

Ultima chance di ripresa per le quotazioni di Inwit: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 9 giugno in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente a quota 11,635 €.

L’impostazione del titolo è molto incerta, dopo che in pochi giorni le quotazioni si sono trovate ad affrontare la forte area di resistenza a 11,941 € senza successo, è iniziato un ribasso che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. C’è, però, un livello che ancora regge e che potrebbe frenare la spinta dei ribassisti. I ribassisti, infatti, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 11,629 €.

Viceversa, una chiusura giornaliera superiore a 11,941 € potrebbe favorire uno sviluppo delle quotazioni secondo i livelli indicati in figura dalla linea continua-

Inwit e Telecom guidano il ribasso del settore telecomunicazioni, ma è l’ex monopolista di stato a subire le maggiori perdite: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 0,2461 €, in ribasso dell’1,83% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il tentativo di tenuta del supporto in area 0,2556 €, lo scenario sul titolo Telecom Italia è volto al peggio. Tuttavia, non ancora tutto è perduto. Infatti, le quotazioni si stanno muovendo in un ristretto range delimitato dai livelli 0,2391 € e 0,2556 €. Solo la rottura di uno dei precedenti livelli potrebbe favorire una ripresa della direzionalità del movimento dei prezzi.

