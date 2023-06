L’oroscopo cinese non ha dubbi. Sarà il Cavallo a galoppare nell’estate 2023, insieme a questi 3 segni da invidiare. Scopri se c’è anche il tuo

Non solo l’oroscopo tradizionale, ma anche quello cinese può aiutarci ad anticipare il futuro. A partire dalla imminente estate che per alcuni segni sarà decisamente da invidiare. A partire dal Cavallo, il vero re dei prossimi mesi. Ed ecco come andranno i prossimi mesi, in base al vostro animale. Ci sei anche tu tra i fortunati?

A parole, quasi tutti non leggono l’oroscopo. Almeno, ufficialmente, perché poi sono tanti che, ogni giorno, vanno a sbirciare le previsioni per scoprire come andrà la giornata. Non solo quelle dell’oroscopo tradizionale, ma anche di altri, a partire dal cinese che è molto seguito.

Per chi non fosse pratico di oroscopo cinese, va ricordato come si calcola il proprio segno. In base alla data di nascita, in questo caso l’anno. Con una tradizione antica alle sue spalle, addirittura di 4.600 anni. Insomma, basi solide per prevedere il proprio futuro. I segni sono 12 e corrispondono ad altrettanti animali. Questo perché la leggenda dice che Buddha, prima di morire, convocò tutti gli animali intorno a sé. Solo, però, questi 12 si presentarono.

Sono questi i segni dei dodici animali. Il tuo qual è?

Ovvero, topo, bue (bufalo), tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Come detto, per sapere a quale di questi si appartiene, bisogna vedere il proprio anno di nascita. Chi, come me, è nato nel 1964 sarà del Drago e così anche per i multipli di 12 in avanti o indietro.

In pratica, 1976, 1988, 2000, 2012, ma anche 1952, 1940, 1928. Chiaro? Per sapere il vostro, considerate l’elenco degli animali di prima, che è già ordinato. Per capirsi, dopo il drago, nell’elenco viene il serpente. Vuol dire che vale per i nati nel 1965 e per i loro multipli di 12 in avanti o indietro.

Non è difficile calcolare il proprio segno dell’oroscopo cinese sapendo l’anno di nascita

Il cavallo sarà il 1966, la capra il 1967 e così via. Se aveste problemi, scrivetelo nei commenti e vi aiuterò a trovarlo subito. E l’oroscopo cinese non ha dubbi. Sarà il Cavallo a galoppare nella prossima estate.

Tra l’altro, grazie all’oroscopo cinese, avevamo previsto gli eliminati da Amici o i semifinalisti del Grande Fratello Vip. Insomma, funziona eccome. Ecco perché potrebbe essere interessante scoprire in anticipo come saranno i prossimi tre mesi per ognuno di noi.

L’oroscopo cinese non ha dubbi. Sarà il Cavallo a galoppare, ma anche questi 3 segni faranno faville

Non solo il Cavallo, che avrà un’estate particolarmente fortunata, sia dal punto di vista sentimentale, sia di entrate. Anche questi 3 segni non dovrebbero lamentarsi troppo. A partire dal Topo, le cui previsioni, nei prossimi mesi, offrono un panorama decisamente favorevole, soprattutto in vacanza.

Non andrà male nemmeno alla Capra, anche se con qualche fatica maggiore. Le occasioni ce le dovremo creare. Però, una volta fatto, saremo ben felici dell’esito. In pratica, l’amore non ci cascherà tra le braccia. Però, la persona che ci piace, con il dovuto corteggiamento, potrebbe dirci sì. Infine, il Serpente si attorciglia intorno all’ombrellone e non lo molla più. Forse, è proprio questa la sua migliore stagione del 2023.