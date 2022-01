Nelle nostre case a volte si nascondono dei veri e propri tesori insospettati. Magari abbiamo ereditato qualche mobile, soprammobile o stoviglia della nonna, che a nostra insaputa può essere un preziosissimo pezzo di antiquariato. Succede spesso che senza saperlo releghiamo in un angolo della soffitta o della cantina dei veri e propri tesori, per i quali un antiquario o un collezionista sarebbe disposto a spendere molti soldi. E tra gli oggetti più comunemente ignorati ci sono le sedie. Le sedie possono valere migliaia e migliaia di euro, se sono originali e se sono state create da designer famosi. Negli ultimi anni, alcune sedie in particolare, un tempo diffusissime, stanno andando a ruba tra i collezionisti. A vederle sembrerebbero insospettabili, ma in realtà sono dei veri e propri tesori. Vediamo di cosa si tratta.

Guardiamo in cantina e in soffitta perché queste vecchie sedie di legno valgono una fortuna per i collezionisti

Ma di quali stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta di normali sedie di legno che i nostri nonni potrebbero aver avuto intorno al tavolo della cucina. Parliamo delle sedie Eames.

Le sedie Eames prendono il nome dai designer che le hanno ideate, gli americani Charles e Ray Eames, che negli anni ‘40 e ‘50 ebbero una geniale intuizione: produrre sedie per le masse utilizzando un materiale robusto e poco costoso: il compensato.

Le loro sedie ebbero un enorme successo e si diffusero ovunque, prima negli Stati Uniti e poi in tutto il Mondo. Guardiamo in cantina e in soffitta perché queste vecchie sedie di legno valgono una fortuna per i collezionisti. Ma esistono diversi tipi di sedie Eames, vediamo quali sono quelle più comuni.

Ne esistono diversi tipi, ecco come riconoscerle

Le sedie Eames che è più probabile trovare nelle soffitte o nelle cantine sono quelle della serie DCW (Dining Chair Wood), completamente in legno compensato, senza cuscini. Queste sedie si distinguono per il loro design semplicissimo ed elegante. Lo schienale e la seduta seguono la forma del corpo, rendendole quanto di più comodo si possa trovare tra le sedie completamente in legno. Ma quanto valgono queste sedie? Se le compriamo nuove dobbiamo spendere almeno 1000 euro. Quelle vintage e originali possono valere dai 2000 ai 5000 euro, e certamente troveremo un collezionista interessato. Un vero tesoro che potremmo trovare nascosto nella nostra cantina o in soffitta!

Ma le sedie non sono gli unici oggetti vecchi a valere una fortuna. Ecco come possiamo fare soldi rivendendo questi oggetti tanto amati dai collezionisti che tutti abbiamo in casa ma non usiamo mai