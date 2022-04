Attendiamo sempre le festività con ansia perché sono occasioni in cui ci si riunisce con i propri cari. Se da un lato, quindi, il loro arrivo suscita piacere, dall’altro anche alcuni dubbi e problematiche. Infatti, dovremo trovare un’idea per fare un piccolo presente alle persone con le quali ci riuniremo quel giorno. A seconda di quale sia la festa per la quale ci raccogliamo, ci vorrà un regalo che sia coerente. In particolare, la Pasqua richiede dei pensieri che siano in tema, solitamente le uova di cioccolato. Invece di regalare a Pasqua il solito uovo, però, possiamo orientarci su altri oggetti che non stonino e adatti a diverse età nonché rapporti interpersonali.

Un uovo diverso per tutti

L’usanza di regalare uova viene da un lontano passato. L’uovo simboleggia la rinascita e ciò si lega perfettamente al significato cristiano della Pasqua. La tradizione di realizzarle in cioccolato risale al ‘700 ed è ancora oggi in voga. D’altronde, non esiste regalo più classico a Pasqua.

Talvolta, però, dopo averne regalate a dozzine si potrà sentire la necessità di variare cadeau, così da sorprendere anche chi lo riceverà. Se vogliamo cambiare senza stravolgere completamente la tradizione, possiamo regalare un uovo diverso dal solito, uno di cartapesta. Possiamo realizzarlo da noi o comprarlo, se ne trovano con decorazioni davvero carine.

Un vantaggio di questa opzione sarà quello di poter scegliere il dono da inserirvi a seconda del ricevente. Per un bambino potremmo inserirvi un giocattolo, per una donna un gioiello, mentre per un uomo delle cuffie o altro. Insomma, potremmo sbizzarrirci mantenendo la tradizione ma variandola.

Invece di regalare a Pasqua il solito uovo di cioccolato ecco 7 idee alternative che ci faranno fare un figurone

Oltre all’uovo di cartapesta vi sono però ulteriori alternative, adatte a tutti i portafogli e alle diverse persone. Tutte però coerenti con i simboli e le tematiche pasquali. Ad esempio, potremmo scegliere tanti ovetti di cioccolato di diversi gusti, magari inserendoli in un bel cestino, sfruttabile una volta terminati i cioccolatini.

Sempre di cioccolato ma di altra forma: il tipico coniglietto. Un’idea graziosa e perfetta per i golosi. Possiamo acquistarlo al supermercato o in pasticceria, piacerà tantissimo. Un ulteriore spunto zuccheroso potrebbe essere un sacchetto di biscotti di frolla decorati a tema pasquale o tipici di qualche cucina, come la pupa abruzzese.

Anche una bella pianta può essere un regalo ideale, ovviamente dovrà avere abbellimenti pasquali e primaverili. Ad esempio, clip con farfalle, colombe e simili. Dello stesso tenore e particolarmente di tendenza, l’albero di Pasqua. Si può acquistare già pronto o divertirsi a realizzarlo grazie a un ramo e uova colorate da appendere. Le idee viste finora sono perfette per i familiari nonché per amici e colleghi.

Per i bambini e i partner invece possiamo lanciarci su qualcosa di più coccoloso. Molto diffusi nei negozi in questo periodo sono i peluche dei simboli pasquali: galline, pulcini e coniglietti. Un’idea carina e dolce che ricalca la festività senza cadere nel banale.

