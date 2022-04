Ci eravamo lasciati a inizio febbraio con un report dal titolo Il supporto si avvicina e le azioni Ulisse Biomed potrebbero presto partire al rialzo. Dopo 2 mesi la probabilità che Ulisse BioMed parta al rialzo rimane inalterata.

Le quotazioni, infatti, continuano a restare attaccate al supporto in area 2,08 euro (I obiettivo di prezzo) senza essere in grado di decidere la strada da intraprendere.

Al momento, infatti, la proiezione in corso è al ribasso ed è a contatto con il I obiettivo di prezzo in area 2,08 euro. Su quest’ultimo livello, quindi, potremmo assistere a una ripresa del rialzo. Tuttavia, è importantissimo far scattare lo stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a questo stesso livello. Una chiusura settimanale inferiore a 2,08 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 1,049 euro.

Qualora, invece, si dovesse ripartire al rialzo da questi livelli, l’obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 3,56 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 7 euro. Per un calcolo più preciso, però, bisognerà attendere l’inversione rialzista.

Valutazione del titolo Ulisse BioMed

Qualunque sia la metrica utilizzata per valutare il titolo secondo gli strumenti dell’analisi classica per valutare il bilancio, Ulisse BioMed risulta essere sopravvalutata. Fa eccezione il fair value, calcolato utilizzando il discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre l’80%.

Tra i punti di forza, poi, ricordiamo che gli analisti prevedono un forte aumento delle vendite. Il titolo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni. Infine, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 100%.

Dopo 2 mesi la probabilità che Ulisse BioMed parta al rialzo rimane inalterata: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Ulisse BioMed (MIL:UBM) ha chiuso la seduta del 1 aprile a quota 2,1 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale