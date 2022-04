Oltre a pastiera e colomba portiamo in tavola a Pasqua anche questo dolce tradizionale davvero scenico e facile da preparare

Non appena cominciano ad avvicinarsi le feste, si inizia subito a pensare a cosa cucinare e servire in tavola. Il menù, infatti, dovrà essere speciale per far sentire l’aria festiva e sorprendere ai nostri ospiti. Ovviamente la Pasqua su questo non fa eccezione. Per quanto riguarda alcune portate, non esistono solitamente particolari tradizioni.

Tanto è vero che possiamo preparare una pasta al forno gustosissima che potrebbe essere un primo valido anche per altre festività. Alla fine del pasto potrà poi farci fare un figurone un liquore digestivo preparato in casa. Diverso invece è il discorso dei dolci pasquali, perché prevedono specifiche ricette. Oltre a pastiera e colomba, esistono altri dolci pasquali meno diffusi.

Dolci usanze

Tipicamente pasquali sono alcuni dolci regionali poi diffusisi anche a livello nazionale. È il caso della colomba milanese e della pastiera napoletana. Vi sono però anche altre tradizioni famose ma meno scontate e che magari non conosciamo. Come un particolarissimo dolce abruzzese, la pupa. Si tratta di un grosso biscotto di pasta davvero squisito ma soprattutto carinissimo. Infatti, si realizza a forma di bambola.

Per realizzarlo ci serviranno:

300 g di farina;

1 limone biologico;

100 g di zucchero;

50 g di olio extravergine di oliva;

3 uova;

coloranti alimentari in polvere;

zuccherini colorati.

Su una spianatoia di legno versiamo la farina. Ricaviamone una fossa centrale. Aggiungiamo lo zucchero. Grattugiamo la scorza di limone. Inseriamola nella fossa assieme a 2 uova e all’olio. Pian piano con le mani incorporiamo tutti gli elementi e impastiamo fino a ottenere un impasto omogeneo. Dovrà essere ben liscio. Se si dovesse attaccare alle mani, versiamovi dell’altra farina.

A questo punto disegniamo o stampiamo la sagoma di una bambola. Ritagliamola. Prendiamo buona parte della pasta e stendiamola col matterello. Adagiamovi sopra la sagoma e ritagliamola dalla pasta servendoci di un coltello. Con la restante parte dell’impasto realizzeremo piccoli particolari della nostra bambola, come capelli, abiti e lineamenti del viso. Potremo impastare queste parti con appositi coloranti alimentari in polvere. Divertiamoci a modellare le diverse parti e ad aggiungerle per arricchire la sagoma. Potremo anche decorarla con i confettini colorati.

Tagliamo due strisce di pasta e prendiamo l’uovo rimasto. Appoggiamolo sul grembo della bambola e facciamolo aderire incrociandovi sopra le due strisce. Prendiamo una teglia e ricopriamola di carta forno. Adagiamovi la nostra pupa una volta pronta. Inforniamo a 180 gradi per circa mezz’ora. Sforniamo ed ecco pronto il nostro buonissimo dolce. Semplicissimo da preparare ma estremamente grazioso, sicuramente raccoglierà a tavola largo consenso.

