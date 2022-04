Invece di buttare la vecchia rete del letto, ecco 6 idee geniali per riciclarla ed evitare gli sprechi creando degli oggetti davvero utili

L’arte del riciclo creativo consiste nel dare una seconda vita a quei vecchi oggetti che, altrimenti, verrebbero buttati. Persino la rete del letto, apparentemente insignificante, può essere trasformata e riutilizzata in tanti diversi modi.

Proprio come si fa con un vecchio materasso, di cui è forse più semplice immaginare eventuali nuovi impieghi. In questa guida vedremo che invece di buttare la vecchia rete del letto, ci sono almeno 6 modi per riutilizzarla in modo intelligente.

Prima di farlo, si consiglia di riverniciarla con gli appositi spray per darle un tocco in più. Si potrà scegliere il colore che si preferisce o più in linea con l’ambiente in cui la si ricollocherà.

Invece di buttare la vecchia rete del letto, ecco dei modi creativi per riciclarla ed evitare gli sprechi

Che sia a molla o a doghe, uno dei modi più semplici per riutilizzare la vecchia rete del letto è trasformarla in una bacheca, da appendere alla parete per conservare post-it, vecchie fotografie e oggetti da appendervi con l’aiuto di ganci o delle mollette. Insomma, un’alternativa creativa alle banali mensole.

Nelle stesse modalità, può essere usata come scarpiera. Chi non ha più spazio per le scarpe nei mobili, potrebbe fissare la rete al muro di casa e appendervi le sneakers grazie ai lacci e agganciandovi i tacchi delle scarpe che ne sono dotati.

Appesa al soffitto, può essere anche utilizzata come un vero e proprio stendipanni. Basteranno dei ganci e delle catene metalliche, da fissare sia al soffitto che alla vecchia rete del letto. Tutto l’occorrente può essere acquistato in un qualsiasi negozio di bricolage. A questo punto, usando le apposite grucce, si potranno appendere i panni alla rete.

Molte persone hanno riciclato la rete di un letto usandola come lampadario. Dopo averla appesa al soffitto con delle catene, proprio come descritto in precedenza, bisogna collocarvi luci bianche e lanterne a propria scelta.

Sospesa o fissata al muro, in cucina può diventare un utile portautensili per tazze, brocche, teiere e piccole pentole. In un arredamento in stile industrial potrebbe essere una grande aggiunta.

Chi ha il pollice verde, invece, sarà felice di sapere che la vecchia rete del letto può essere utilizzata anche per realizzare un piccolo giardino verticale sul balcone, in cortile o anche in casa. Andrà bene collocarvi sia piante rampicanti che in vaso.

