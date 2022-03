Data la crisi energetica, il costo delle materie prime continua ad aumentare e il panico porta alle corse al supermercato. Anche se non ci fosse nulla di cui preoccuparsi, possiamo comunque fare in modo di avere sempre cibo in casa senza fare la spesa per settimane. Non c’è nessun trucco, si tratta solo di piccoli stratagemmi intelligenti che ci permettono di trarre il massimo da ciò che acquistiamo. In questo modo, non solo la nostra spesa durerà più a lungo, ma potrebbe anche riuscire a farci risparmiare e a essere più sostenibile, evitando gli sprechi.

La chiave di una dispensa sempre fornita

Lo sapevano bene le nostre nonne, che in tempi difficili hanno imparato l’arte del risparmio. Per trarre il massimo dalla spesa e fare in modo di poter sempre avere qualcosa da mettere sotto i denti, la chiave è la conservazione. Infatti, preservare i cibi nel modo migliore ci consentirebbe di averli a disposizione più a lungo senza sprecare il cibo che, altrimenti, andrebbe a male.

Sembra una cosa scontata, ma nella vita di tutti i giorni spesso la sorvoliamo. Eppure ci sono tante tecniche che ci permettono di trarre il meglio dal nostro cibo e cominciano già alla cassa.

Invece di correre al supermercato possiamo avere la dispensa sempre piena per ogni evenienza in questo modo intelligente

Per rimanere in salute è importante mantenere una dieta bilanciata, con cereali, carne, pesce, frutta e verdura. Quindi, è giusto comprare una certa varietà di cibi quando facciamo la spesa. Se però finiscono i prodotti freschi, possiamo sempre contare su quelli secchi o a lunga conservazione. Ecco perché averli nella dispensa fa sempre comodo. Quindi, assicuriamoci di avere in dispensa dei legumi secchi, come ceci o lenticchie, ma anche cereali, come riso, farro e orzo. Questi cibi, se inseriti all’interno di una dieta bilanciata, fanno molto bene alla salute e sono anche molto sazianti. Infatti, anche piccole quantità di questi cibi riescono a farci sentire soddisfatti del pasto. Anche questo contribuisce ad avere una spesa in grado di durare per diverse settimane, se non mesi.

Poi ci sono anche la pasta e tutti gli alimenti in scatola. Consideriamo però che sarebbe meglio non esagerare con il cibo processato. Quindi, cerchiamo di scegliere cibi in scatola con pochi additivi o di produzione artigianale o domestica. Con quest’ultimo punto lasciamo il supermercato e passiamo alla conservazione in casa.

Come conservare i cibi al meglio

Un aspetto importante che influenza la durata degli alimenti è il luogo di conservazione. Ognuno ha il suo “preferito”, come la base del frigo per la lattuga e un luogo secco e buio per le patate e le cipolle. Infatti, sapere dove mettere il cibo in frigo può fare una grande differenza non solo nella loro durata ma anche nel risparmio di energia.

Poi, in alcuni casi può convenire sporzionare già le verdure per conservarle meglio. Per esempio, possiamo sgranare l’aglio e metterlo in un contenitore ermetico insieme ad un piccolo oggetto da riporre in frigo. Per quanto riguarda cipolle, condimenti e verdure, possiamo tritarli e riporli in freezer per diversi mesi in un sacchetto ben chiuso. Il congelatore, in effetti, è un nostro grande alleato. Facciamone uso congelando carne e pesce, così da poter avere un’alimentazione completa invece di correre al supermercato così spesso. La cosa importante è chiudere bene le diverse porzioni, separandole con contenitori o con della carta da forno.

Infine, cerchiamo di ricorrere ai metodi salva euro per utilizzare tutte le parti di ogni singolo alimento. Non buttiamo gli avanzi, ma riutilizziamoli e troviamo nuovi modi per usare quelli che consideriamo scarti.