Yoga, ginnastica, pilates e chi più ne ha più ne metta, gli esercizi che possiamo fare per rimanere in salute e in forma sono davvero moltissimi.

Spesso, però, più che la voglia, manca il tempo e per questo ci arrendiamo. In realtà, per mantenerci in forma non sono necessari esercizi difficili, faticosi e lunghi, ma basta conoscere le giuste tecniche.

Oggi vogliamo parlare, però, di un semplicissimo esercizio che nasce nella disciplina dello yoga e che, secondo alcuni, possiede molti benefici per la psiche e il corpo.

A quanto pare, infatti, basterebbe rimanere in questa posizione per un minuto al giorno per vivere meglio.

Un’antica tradizione che ci aiuta a vivere meglio

Lo yoga è una disciplina millenaria che non è mai stata più attuale e amata da milioni di praticanti. Questa antichissima tradizione possiede varie scuole e correnti, che si focalizzano su tecniche diverse. La parte più fisica dello yoga è l’hatha yoga, che comprende una molteplicità di esercizi e movimenti dalle incredibili proprietà.

Oggi vogliamo parlare di una figura dello yoga, nota con il nome di mandukasana o posizione della rana.

Questa semplice posizione statica consiste in una flessione in avanti da eseguire a pancia in basso. Per cimentarci in questo esercizio dovremo sederci in ginocchio su una superficie morbida e appoggiare le mani sul pavimento.

Dovremo, poi, allineare le ginocchia alle mani e alle spalle. Il busto sarà parallelo al pavimento e dovremo mantenere il collo e la schiena dritti e allineati.

Ora cercheremo di abbassare il ventre e inizieremo a effettuare respirazioni senza forzare. Sarebbe importante eseguire l’esercizio a occhi chiusi e in un ambiente silenzioso e calmo.

Basterebbe rimanere in questa posizione per un minuto al giorno per liberarci dallo stress

Secondo molti fare questa posizione tutti i giorni porterebbe grandi benefici al fisico e alla mente.

Si pensa che possa rilassare il corpo e liberare la mente da stress e pensieri negativi. Dopo pochi secondi che terremo questa posizione della rana i muscoli si allungheranno e la pressione sanguigna si normalizza.

Questo potrebbe aiutare ad alleviare i problemi ai muscoli e alle articolazioni, a renderci più flessibili e a stimolare i muscoli, ma non solo. Concentrarci sul movimento da ricreare ci aiuterà a focalizzarci e a liberare la mente da tutto il resto e ci potrebbe aiutare a ritrovare un equilibrio esteriore e interiore.

Lettura consigliata

