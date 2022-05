Sono tanti gli oggetti che ogni giorno buttiamo via. Spesso sono rotti o semplicemente non servono più. Eppure, usando un po’ di fantasia potremmo recuperare questi scarti e dare loro una nuova vita. Riutilizzare questi oggetti vuol dire produrre meno rifiuti e risparmiare del denaro. Inoltre, con il riciclo creativo potremmo occupare il tempo libero e dedicarci ad un hobby diverso dal solito. Ci sono tantissimi scarti che possiamo recuperare. Ad esempio, tutti noi buttiamo via la carta dell’uovo di Pasqua. Ma in realtà questo oggetto potrebbe trasformarsi in un divertente gioco per i bambini. Ma anche dei semplici collant rotti o dei guanti di gomma bucati possono diventare delle vere risorse in casa.

Invece di buttare i volantini pubblicitari ricicliamoli in questi modi molto creativi, utili in casa e per intrattenere i bambini

Quante volte abbiamo trovato la cassetta della posta piena di volantini pubblicitari. Spesso la svuotiamo anche più volte al giorno. Succede a tutti che, dopo aver dato un’occhiata alle offerte, i volantini vengano accantonati e accumulati in un angolo della casa. Oppure, dopo una rapida lettura, tutto finisce nel bidone di raccolta della carta. Un vero e proprio spreco, perché con un po’ di fantasia la carta dei volantini potrebbe essere facilmente riutilizzata.

Ma come? Partiamo dalle pulizie della casa. La carta dei volantini pubblicitari è perfetta per eliminare gli aloni e lo sporco da specchi e vetri. Inoltre, potremmo utilizzarla anche per proteggere la parte superiore dei mobili. Questo per evitare che si accumuli troppa polvere sul legno. Ma i volantini pubblicitari sono anche perfetti da posizionare sul fondo della gabbia dei criceti.

Altri consigli utili

La carta dei volantini pubblicitari è perfetta per realizzare delle decorazioni colorate e molto creative. Ad esempio, ricicliamola per creare dei festoni di compleanno. Con l’aiuto dei bambini, poi, possiamo realizzare dei magnifici bouquet di fiori di carta. Serviranno per decorare la casa. Ma saranno anche perfetti come regalo per il compleanno o la Festa della mamma. Inoltre, i fiori di carta possono abbellire un pacchetto regalo. Insieme al fiocco colorato, questa piccola creazione potrebbe renderlo molto particolare. Quindi, invece di buttare i volantini pubblicitari ricicliamoli utilizziamo queste idee molto creative. Utili non solo per le pulizie di casa, ma anche per far divertire ed intrattenere i bambini stimolando la loro fantasia.

