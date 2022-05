Estate non significa solo vacanze e relax. Questa è anche la stagione del grande caldo e dell’afa, che colpiscono soprattutto città ed entroterra. Anche se qualcuno soffre il caldo in misura minore, ognuno di noi cerca di trovarvi sollievo come può.

C’è chi passa tutto il giorno a farsi docce fredde e c’è chi si ristora con bevande ghiacciate. Birra, tè e succhi di frutta riescono, almeno per un breve momento, a dare sollievo al corpo accaldato. E non c’è nulla di meglio che un cibo rinfrescante. In questo caso, come non citare un must della tradizione siciliana.

Ecco come preparare la freschissima granita siciliana come nelle migliori pasticcerie dell’Isola. Pochi sanno che questo dolce-non dolce deriva da una professione che oggi non esiste più. Era il neviere, ossia colui che doveva prendere la neve dall’Etna o dagli altri monti siciliani e conservarla per l’estate.

Le famiglie nobili e più ricche erano però le uniche a poter comprare la neve in blocchi. Questa veniva grattata e usata per preparare gelati e sorbetti con l’aggiunta di sciroppi vari e miele. Ma presto la grattachecca, grazie all’invenzione del pozzetto, si trasforma nella granita che tutti conosciamo oggi.

Come preparare la freschissima granita siciliana in casa senza gelatiera in soli 3 minuti e combattere il caldo con il dessert dell’estate

La granita siciliana esiste in tantissimi gusti che variano in base alla disponibilità dei prodotti. Inoltre, i siciliani sono abituati a mangiarla solo nel periodo estivo e diffidano da chi la propone per tutto l’anno.

I gusti più tradizionali sono la granita al limone, quella al caffè, ai gelsi e alle mandorle, di cui la regione è molto ricca. Qui troveremo la ricetta per preparare le prime due versioni. La granita al limone è un classico ed è facilissima da preparare per allietare un pomeriggio afoso o una cena tra amici.

La prima cosa da fare è sciogliere sul fuoco circa 1 cucchiaio di zucchero in 500 ml di acqua. Fatto ciò, si lascia raffreddare il liquido, che dopo andrà mescolato con 500 ml di succo di limone filtrato. A questo punto si ripone tutto nel freezer. Ogni mezz’ora dovremo mescolare la nostra granita affinché non si solidifichi. Dopo circa 3 ore sarà pronta per essere gustata.

Per quella al caffè bisognerà sciogliere 500 ml di caffè della moka casalinga con 100 g di zucchero e 50 ml di acqua bollente. Anche questa dovrà essere conservata in freezer e girata ogni mezz’ora.

