Concludere un pasto con qualcosa di dolce è quasi d’obbligo in tante case italiane. Soprattutto quando si tratta di pranzi in famiglia o cene con gli ospiti. Anche se abbiamo mangiato portate infinite, lo spazio per il dessert non manca mai.

Quando si tratta di preparare il dessert, però, spesso le idee scarseggiano. In genere si opta per delle monoporzioni che sono sempre comode da servire. Anche se in realtà c’è chi apprezza di più una fetta di torta o dei dolcetti tipici del periodo.

Ad esempio, a marzo è impossibile rinunciare ad una buonissima zeppola di San Giuseppe o alle raviole emiliane. Due dolci molto diversi, ma tipici della Festa del Papà. Oggi, però, proponiamo un dolce monoporzione molto più veloce da preparare, ma che ci farà fare comunque un figurone.

È dolcissima e facilissima da preparare questa mousse delicata da servire come dessert o come una golosa merenda

Non tiramisù o panna cotta, ma una leggerissima mousse al cocco pronta in pochissime mosse. Un dolce al cucchiaio che richiede davvero pochissimo tempo, ma dall’effetto spettacolare.

Ingredienti per 4 porzioni

30 g di ricotta;

130 ml di panna fresca;

150 g di farina di cocco;

30 ml di latte di cocco;

30 g di zucchero a velo;

cacao in polvere.

Procedimento

Prima di tutto lavoriamo la ricotta con lo zucchero a velo. In una ciotola mescoliamo i due ingredienti e versiamo a filo il latte di cocco.

Utilizziamo una frusta per amalgamare bene il tutto, aggiungendo anche la farina di cocco. Mescoliamo finché non si sarà formata una crema morbida e soffice.

A parte montiamo la panna a neve ferma utilizzando uno sbattitore elettrico. Quando sarà pronta uniamola al composto di ricotta, inglobandola delicatamente. Mescoliamo dal basso verso l’alto per far sì che il composto inglobi anche l’aria.

La nostra mousse è pronta, non ci resta che trasferirla in coppette monoporzioni o nei bicchierini. Mettiamo in frigo per 1 ora e prima di servirla decoriamola con una spolverata di cacao. Oppure con delle gocce di cioccolato o della granella di pistacchi.

Quindi, è proprio dolcissima e facilissima da preparare questa mousse che conquisterà davvero tutti. Possiamo servirla per un pranzo in famiglia oppure godercela in un pomeriggio di relax. Se poi abbiamo un po’ di tempo a disposizione possiamo anche preparare un soffice pan brioche da inzupparci. L’abbinamento è davvero irresistibile e non solo per i più golosi.

