Conservare il cibo, soprattutto frutta e verdura, è una buona opportunità per avere a disposizione tutto l’anno alimenti di stagione. Prolungarne la vita e il gusto è una pratica che l’uomo porta avanti da sempre. E soprattutto quando ha deciso di non vagare alla ricerca di nutrimenti per vivere, fermandosi e costruendo le prime città.

Ci ha provato in tanti modi, mettendo i cibi sotto sale, sott’olio, essiccandoli, poi via via con metodi sempre più sofisticati. Dando così origine anche alle conservazioni industriali.

Per conservare ci vuole metodo

Se però vogliamo utilizzare ingredienti sani e senza problemi, una strada utile è preparare da noi a casa conserve e marmellate. Così avremmo la sicurezza di avere a che fare con prodotti genuini, divertendoci anche con accostamenti insoliti.

Ma così come succede a livello industriale, pure tra le mura domestiche valgono alcuni accorgimenti fondamentali.

Prima di tutto, la pulizia dell’ambiente in cui si opera e dei recipienti. Poi sono importanti il rispetto dei tempi e delle percentuali con cui dosare i vari elementi, nonché pazienza e costanza. Concentriamo l’attenzione sulla conservazione di frutta e verdura.

Sono questi i 5 errori da conoscere ed evitare per la preparazione in casa di conserve, marmellate, composte

Primo errore fondamentale è scegliere prodotti non maturi, trattati con sostanze chimiche e ammaccati o rovinati. Nel pulirli, poi, non esagerare con l’acqua, che potrebbe rovinarli.

Secondo errore è non prestare la giusta attenzione alla sterilizzazione dei barattoli di vetro e dei coperchi utili nella conservazione. È importante tenerli in acqua bollente almeno 20 minuti. Quindi togliamoli con una pinza e lasciamo asciugare bene, dentro e fuori.

Terzo errore è riutilizzare più volte barattoli e coperchi, perché questa pratica aumenterebbe il rischio di sviluppo di muffe e batteri.

Quarto errore: lasciare raffreddare marmellate e conserve prima di riempire i barattoli. L’operazione dobbiamo effettuarla subito.

Quinto errore. Pensare che basti sterilizzare i barattoli per evitare guai. È sempre necessaria invece la sterilizzazione del prodotto finito, cioè il barattolo chiuso ermeticamente con il suo contenuto, tramite immersione e bollitura. Questa operazione è sui 20 minuti per vasetti da 250 grammi.

Insomma, sono questi i 5 errori da conoscere nel conservare frutta e verdura in barattolo, per scongiurare disastri e non buttare via il nostro lavoro.

Aggiungiamo però un’ulteriore dimenticanza, cioè non verificare se si è formato il sottovuoto nei barattoli. Quando sono raffreddati, il coperchio deve essere davvero ermetico, non muoversi e presentarsi concavo al centro. Altrimenti, i prodotti non possono essere conservati a lungo, ma solo qualche giorno nel classico frigo.

