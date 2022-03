Sarà un weekend tranquillo per molti segni zodiacali ma ci sono novità per Toro , Scorpione e per altri fortuna al gioco e un fiume in piena per l’amore

Un fine settimana di grandi decisioni in amore per Toro e Scorpione, mentre ci sono importanti novità in arrivo, non solo di cuore, per questi segni fortunati pure al gioco

Gli astri dicono che sarà un weekend tranquillo per molti segni. Più che altro, tra sabato e domenica, in tanti penseranno di più a se stessi, facendo chiarezza su questioni delicate. L’oroscopo prevede un fine settimana di grandi decisioni in amore, dunque, ma anche di importanti novità per alcuni segni fortunati.

Per l’Ariete, sarà l’occasione per riflettere su cosa sia più importante nella vita. Possiamo arrotondare le entrate, ma a scapito del nostro benessere e tempo libero. Ne vale la pena?

Il Toro farà bene a mettersi al primo posto, in questo weekend. Un po’ di sano egoismo non farà male. E stare da soli ci aiuterà a capire se il partner o la persona che stiamo frequentando siano realmente quelli giusti.

Per qualcuno è arrivato il momento di staccare da tutto e farsi una gita rigenerante

I Gemelli farebbero bene a ricaricarsi. È stata una settimana impegnativa e la primavera porta anche stanchezza. Approfittiamo di questi due giorni per rilassarci o con una gita o con una bella Spa.

Il Cancro si sta facendo troppi problemi su quello che la gente pensa di noi. Anche con il nuovo partner, siamo più frenati da quello che dicono gli altri, impedendoci di vivere fino in fondo la storia. Il weekend è perfetto per dedicarsi solo alla persona amata.

Il Leone ha avuto una settimana positiva, anche dal punto di vista sociale, ma ora abbiamo deciso di fare cose che interessino solo a noi. Gli astri ci guardano con simpatia anche per gli affari di cuore. Forse, una grattata potrebbe essere vincente.

Per la Vergine non è più il caso di guardarsi indietro. Anzi, dovremmo approfittare del fine settimana per pianificare qualcosa di positivo, anche in amore. Impariamo, insomma, a lasciarci andare di più.

Weekend a rischio, in amore, per la Bilancia. Ci potrebbero essere dei difetti di comunicazione con annessa pesante litigata. Anche perché siamo carichi di rabbia. Sarebbe meglio andare a farci una bella corsa, per sfogarci.

Sarà un weekend tranquillo per molti segni zodiacali ma ci sono novità per Toro , Scorpione e per altri fortuna al gioco e un fiume in piena per l’amore

Lo Scorpione è a un bivio. Col partner deve decidere se fare sul serio o non tirare troppo la corda. Se è single, è il momento di iscriversi a un sito di incontri online. Rimandare ulteriormente è un errore.

Il Sagittario è tentato dal cambiare lavoro e il weekend è perfetto per prendere una decisione. In amore, invece, siamo un fiume in piena, col rischio, però, di travolgere chi ci sta vicino. Diamoci un freno.

Capricorno, diamoci una mossa. Essere troppo titubanti non aiuta. È giusto avere dei dubbi sulla relazione che stiamo portando avanti con fatica, ma dovremmo smetterla di incolpare solo l’altro.

Fine settimana di scoperte per l’Acquario. Un lato insolito del nostro carattere salterà fuori. E ci farà vedere i rapporti con gli altri, anche di cuore, con occhi diversi.

Pesci, è il momento di farlo strano. Il weekend, ovviamente. Un po’ di pazzia ci farà solo bene. Lasciamoci andare.

