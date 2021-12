Il pollo è in forno e noi abbiamo già il contorno pronto da fare. E spesso il contorno che decidiamo di fare sono proprio le patate. Queste possiamo farle al forno insieme al pollo oppure anche in padella. Dipende un pochino dai gusti delle persone che abbiamo a cena. Invece delle patate proviamo questo tubero gemello con un indice glicemico più basso e senza solanina. Gemello ma non proprio uguale. Infatti si assomigliano molto, ma poi a livello nutrizionale e a livello di gusto in realtà sono tanto diversi.

Batata contro patata

Stiamo parlando della batata, tubero simile alla patata. Ma in realtà l’unica cosa che accomuna questi due alimenti è che sono entrambi tuberi, vengono dall’America e la forma è simile. La patata appartiene alla famiglia delle Solanaceae, mentre la batata appartiene a quella delle Convolvulaceae. E qui già possiamo trovare la prima differenza che non è solo nella famiglia, ma anche in quello che questa lascia in eredità al tubero. Infatti la patata contiene solanina, mentre la batata no. Cosa che già sappiamo ma amiamo ripetere, le patate con i germogli non vanno mangiate perché contengono solanina. Un alcaloide tossico che serve a tenere alla larga insetti e funghi. Possiamo definirlo una specie di pesticida naturale autoprodotto.

La non presenza di solanina è una differenza sostanziale tra la patata e la batata. Altra differenza è a livello di gusto. Infatti la batata risulterà più dolce, avrà un sapore simile a quello della zucca. Ma anche in questo caso simile non significa uguale. Possiamo descriverlo come un mix tra i due sapori. Quindi se amiamo la zucca e amiamo le patata, la batata andrà più che bene.

Inoltre la batata ha un contenuto di fibre e sali minerali maggiore rispetto a quelli della patata. E di conseguenza questo determina un indice glicemico inferiore della batata rispetto alla patata. Questo perché l’elevato contenuto di carboidrati sotto forma di amido riduce l’indice glicemico.

La batata possiamo cucinarla veramente come vogliamo. Quindi anche in questo caso grande spazio alla creatività. La prima cosa che ci può venire in mente sarà sicuramente il forno. Ma possiamo farla anche a chips in padella con l’olio bollente. Oppure sempre in padella, ma non fritte. Aggiungiamo sempre sale, rosmarino e un po’ di pepe, e la nostra batata è pronta per essere gustata.

