I pasti che consumiamo durante la giornata sono certamente funzionali per affrontare le ore che ci attendono con forza ed energia. Dunque, sarebbe corretto non saltarli e chiedere al nostro medico di fiducia quali alimenti introdurre per restare in forze. In questo caso, c’è un pasto in particolare che viene sottovalutato da alcune persone. E si tratta della colazione. In realtà, secondo gli esperti, questo è un errore che moltissimi compiono e che invece non andrebbe preso così sottogamba.

Se molti pensano che saltare la colazione aiuti, ecco in realtà a cosa potremmo andare incontro

Di colazione se ne parla molto spesso e anche noi in passato avevamo già trattato l’argomento sotto altri punti di vista. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato la ricetta di biscotti per la colazione, che potrebbe farci letteralmente innamorare del suo sapore unico. Oppure, in un altro articolo, avevamo presentato un piatto per colazione ricco di antiossidanti e decisamente grandissimo alleato del cuore. Oggi continuiamo a parlare di questo pasto fondamentale durante la giornata. E soprattutto cerchiamo di capire quali conseguenze ci possono essere se si decide di saltarlo, come a volte purtroppo alcune persone fanno. Ci concentriamo sui risvolti che si possono avere su ragazzi giovani, in particolar modo su quelli che ancora si trovano in obbligo scolastico. E, per farlo, ci baseremo su alcune considerazioni della Dottoressa Licia Grazzi, neurologa presso l’Irccs Carlo Besta di Milano.

Le conseguenze di quando si salta questo pasto, soprattutto da giovani e prima di andare a scuola

A riportare le dichiarazione della Dottoressa Licia Grazzi è proprio la Fondazione Veronesi, che ci presenta una spiegazione di come saltare la colazione possa avere delle conseguenze sui più giovani. Infatti, secondo la Dottoressa Grazzi, ci sarebbe un risvolto fortemente negativo nel saltare i pasti per i ragazzi, ma in particolar modo la colazione. Secondo l’esperta, quando i giovani si recano a scuola a stomaco vuoto, potrebbero andare in ipoglicemia, soprattutto per la quantità di energie che devono mostrare durante la giornata. In questo caso, però, evitare di fare colazione potrebbe portare a un forte dolore alla testa che, a lungo andare, sicuramente non risulterebbe favorevole per la crescita del ragazzo in questione. Ovviamente, la Dottoressa spiega anche che spesso il mal di testa dipende anche da altri fattori, tra cui quello genetico.

Ma è anche vero che non fare colazione, e non farla nel modo corretto, potrebbe proprio avere questo problema come conseguenza. Dunque, se molti pensano che saltare la colazione aiuti, ecco in realtà a cosa potremmo andare incontro. Piuttosto spieghiamo ai giovani e ai nostri figli che consumare una colazione sana ed equilibrata (consigliata sempre da un medico di fiducia) potrà aiutare in questo caso.

