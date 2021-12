Se dopo le abbuffate delle feste si volesse decidere di seguire una dieta, non è sufficiente prestare attenzione a cosa comprare e cosa mangiare, ma anche ai metodi di cottura. In realtà questa dovrebbe essere una regola da seguire sempre, per assicurarsi un’alimentazione davvero equilibrata e salutare.

Perché scegliere le cotture giuste?

Affinché il nostro organismo assimili tutte le sostanze nutritive contenute nei cibi, è necessario controllarne la qualità, la provenienza e non sbagliarne la cottura. Quest’ultima è una fase molto importante non solo per eliminare tutti i microrganismi nocivi, ma anche per rendere più digeribili alcune pietanze e conferire loro un gusto unico. In generale, le cotture più adatte sono quelle che avvengono nel minor tempo possibile e con una temperatura poco elevata, in modo da non alterare i nutrienti. Ci sono, invece, metodi che, se non impiegati correttamente, trasformano gli alimenti impoverendoli o danneggiandoli.

Dopo le abbuffate delle feste per realizzare piatti più sani e leggeri sono queste le tecniche di cottura da preferire

Scegliere il giusto metodo di cottura può fare la differenza rendendo la dieta sana o, al contrario, poco salutare.

Tra i metodi alternativi per cucinare, quello al vapore è sicuramente il più conosciuto. Si possono usare vaporiere, griglie a petalo o cestelli di bambù, all’interno dei quali si mette il cibo. Questo si cuocerà grazie al vapore generato dall’acqua posta sotto e con la quale non è in contatto. Con il vapore di solito si cuociono pesce, crostacei, verdure e le loro proprietà nutritive rimangono inalterate.

Il Magic Cooker, invece, è un coperchio in acciaio inox che può essere utilizzato con diverse pentole e padelle di diametro da 14 cm a 34 cm. La sua forma permette di cucinare sfruttando il calore e l’umidità all’interno della pentola e il riciclo di aria continuo. In questo modo si cucina più velocemente, e si risparmia sui consumi. Cambiando, poi, le modalità di cottura e la fiamma, il Magic Cooker può essere usato come grill, tostapane, vaporiera, casseruola, forno o friggitrice.

Atri metodi

La cottura in vasetto è una tecnica che consente di cucinare direttamente nei vasi di vetro. Necessita di poco sale e olio e non vi è dispersione di sostanze nutritive, quindi risulta un metodo di cottura dietetico e sano. La vasocottura può essere effettuata nel forno tradizionale, sul gas, o nel microonde e si può scegliere se cuocere a temperature alte o basse.

La cottura nel forno a microonde avviene attraverso il movimento delle molecole d’acqua degli alimenti. Questo genera calore e si trasmette dall’interno all’esterno del cibo rendendolo tiepido fuori e caldo dentro. Consente di ridurre notevolmente i tempi di cottura con una minore distruzione dei nutrienti. Sono preferibili i forni a microonde con il piatto girevole così la cottura risulta più uniforme. È un metodo di cottura molto pratico, adatto a cuocere qualsiasi cosa, dalle verdure al riso, dalla carne alle uova, bastano contenitori adatti e tempi giusti.

Per la frittura ad aria serve una friggitrice ad aria. Non sfrutta olio o burro, ma aria calda, proprio come un potente forno ventilato, che però lascia i cibi molto più asciutti, dando il senso di frittura.

Dunque, dopo le abbuffate delle feste per realizzare piatti più sani e leggeri sono queste le tecniche di cottura da preferire.

