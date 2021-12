Oggi è il 1° dicembre. Siamo ufficialmente entrati nell’ultimo mese dell’anno, quello che porta con sé le feste più magiche. Comincia infatti il conto alla rovescia per il Natale. In questi giorni si addobba la casa con il classico albero e tante lucine. I più tradizionalisti non rinunciano neppure al presepe. Questo è anche il periodo dei regali. Se siamo in difficoltà perché la fantasia scarseggia, ecco 10 regali di Natale ideali per migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro.

Il Natale è una festa che sa di famiglia ed infatti molti scelgono di festeggiarlo in casa con i parenti. Se avremo ospiti, è bene cominciare a pensare al menù da proporre. Di certo, vogliamo fare bella figura proponendo magari qualcosa di originale e di un po’ diverso dal solito. Stiamo per dare un’idea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non le lasagne né i tortellini, questo è il profumatissimo primo piatto di pesce che ci farà fare un figurone al cenone della Vigilia

Il risotto con scampi e agrumi è un primo molto raffinato, gustoso e ricco di profumi. È un piatto di grande effetto ma, nonostante ciò, è davvero semplice da preparare.

Ingredienti per circa 6 persone

350 g di riso per risotti (i migliori sono il Carnaroli o il Vialone nano);

10 o 12 scampi;

scorza di 1 arancia q.b.;

1 scalogno;

scorza di 1 pompelmo q.b.;

scorza di 1 lime q.b.;

brodo vegetale;

50 ml di vino bianco secco;

2 o 3 cucchiai di olio evo q.b.;

burro per mantecare q.b.;

prezzemolo q.b.

Procedimento

Pulire gli scampi sgusciandoli ed eliminando il filamento nero. Ricordarsi di tenerne da parte un paio interi per decorazione;

sciacquarli sotto il getto dell’acqua corrente e tamponarli con della carta assorbente tipo, per esempio, Scottex;

spremere il succo di ¼ di arancia, ½ lime e ¼ di pompelmo. Filtrarlo bene utilizzando un colino a maglie strette;

a questo punto, in una casseruola, far rosolare qualche fettina di scalogno tritato nell’olio;

aggiungere gli scampi e farli cuocere per un paio di minuti. Quindi toglierli dalla pentola e tenerli da parte;

utilizzando la stessa pentola, versare il riso e farlo tostare;

quindi sfumarlo con il vino bianco;

a questo punto, aggiungere il succo filtrato degli agrumi;

procedere con la cottura del riso come da metodo tradizionale, aggiungendo, poco per volta, e quando necessario, dei mestoli di brodo caldo;

negli ultimi minuti di cottura, aggiungere gli scampi e amalgamarli bene al risotto;

aggiungere una spolverata di scorza grattugiata dei 3 agrumi (attenzione a non eccedere);

far cuocere ancora per altri 2 o 3 minuti;

quindi spegnere il fuoco e mantecare il riso con una noce di burro.

Impiattare nei singoli piatti decorando con uno scampo intero e una spolverata di prezzemolo tritato per dare un tocco di colore.

E così, non le lasagne né i tortellini, questo è il profumatissimo primo piatto di pesce che ci farà fare un figurone al cenone della Vigilia.

Consiglio extra

L’unico rischio è quello di esagerare con il succo degli agrumi che potrebbe andare a coprire il sapore finale del piatto. Prima del grande giorno, suggeriamo di fare un paio di prove cucinando questo squisito risotto per il normale pranzo della famiglia, magari una domenica.

Approfondimento

I segreti dei grandi chef per preparare un risotto buonissimo, cremoso e da leccarsi i baffi