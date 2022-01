È importante cercare di mantenere il più possibile un’alimentazione sana ed equilibrata per sentirci bene fisicamente e mentalmente.

Non tralasciamo mai il consumo di frutta e verdura che sono importantissimi per il nostro organismo. Per esempio, per rafforzare il nostro sistema immunitario potremmo consumare questo ortaggio invernale che spesso è amato sia dai più piccoli che dagli adulti.

Esistono anche altri ortaggi, molto apprezzati per il loro gusto e dalle proprietà benefiche, che potremmo integrare nella nostra dieta settimanale.

Invece del solito finocchio ecco il prezioso ortaggio ricco di vitamine che potrebbe essere utile per digerire e depurare lo stomaco

Per prima cosa, per depurare lo stomaco è consigliato bere molto, circa due litri d’acqua al giorno, includendo anche tè verde e tisane.

Inoltre, sarebbe preferibile optare per una dieta quotidiana composta prevalentemente da fibre e cibi ricchi di acqua e vitamine.

Per variare la dieta, ad esempio, invece del solito finocchio, ecco il prezioso ortaggio ricco di vitamine che potrebbe essere utile per digerire e depurare lo stomaco.

Si tratta della barbabietola rossa che sembrerebbe essere anche un sorprendente alleato dell’apparato gastrointestinale, essendo appunto ricca di acqua e fibre.

La barbabietola rossa è regolarmente disponibile in questo periodo invernale., infatti viene raccolta tra agosto e febbraio.

È bene sapere che 100 grammi di barbabietola rossa contengono circa 19 calorie e che questo ortaggio è ricco di vitamine e sali minerali preziosissimi per l’organismo.

Con questo ortaggio possiamo davvero sbizzarrirci in cucina, perché si presta a numerose preparazioni culinarie, per esempio potremmo utilizzare le barbabietole come ingrediente nella preparazione di deliziosi risotti.

Generalmente sarebbe però preferibile consumarle crude oppure in alternativa possiamo decidere di stufarle leggermente, in modo che non perdano le loro proprietà.

Altre informazioni

È bene sottolineare che, nonostante questo alimento sia sconsigliato per chi soffre di acidità di stomaco o di calcolosi renale, come dicevamo, ha numerose proprietà benefiche.

Infatti, ha proprietà ricostituenti e rimineralizzanti che si rivelano fondamentali per contrastare gli stati influenzali tipici di questo periodo dell’anno.

Inoltre, contenendo un elevato quantitativo di fibre, produrrebbe ottimi effetti depurativi e digestivi.

Infine, la barbabietola sembrerebbe poter rivitalizzare i globuli rossi grazie ad alcuni composti in essa contenuti, risultando di conseguenza ottima per chi è anemico.

Noi di ProiezioniDiBorsa consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base per avere ulteriori informazioni o per togliersi qualsiasi dubbio.

