Il caldo estremo dell’estate crea tante piccole rivoluzioni all’interno di molte delle nostre abitudini. Per esempio, ci porta a rivisitare i nostri outfit. Nella scelta dei look estivi per il lavoro e il tempo libero cerchiamo di abbinare colori chiari e materiali traspiranti per non diventare facile preda dei raggi solari.

Per cerimonie ed eventi, invece, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta tra vestiti leggeri e svolazzanti più trendy di tubini e tailleur.

A questi, poi, da metà maggio alla fine di settembre, si aggiunge una nuova tipologia di outfit e cioè quello per andare al mare. I suoi componenti immancabili sono un costume che ci valorizzi, un paio di ciabattine chic per giorno e sera, una borsetta crochet e un capello di paglia.

Il pezzo forte, però, sarebbe il copricostume, fondamentale per coprire le nostre “grazie” lasciate scoperte da bikini e modelli interni. Il più famoso da sempre è l’inimitabile pareo che ci catapulta immediatamente a Tahiti, da usare come gonna o vestito.

Nonostante ciò, per quest’estate ci sarebbero altri capi da adattare allo stesso uso e che starebbero già spopolando nelle spiagge più cool del Mondo.

Invece del pareo a gonna o vestito ecco 4 capi da mettere sopra il costume che stanno spopolando

Un primo capo estivo da adattare come copricostume potremmo già averlo nell’armadio. Si tratta del vestito a balze, lungo fin sotto al ginocchio o fino alle caviglie, con vestibilità morbida. Questo, per via della sua leggerezza e dell’ampiezza, sarebbe proprio perfetto per dare vita a un look sbarazzino come quello per andare al mare.

Un secondo capo che tutte, tra lettini e ombrelloni, ci invidieranno è leggermente più elegante ma altrettanto pratico. Stiamo parlando del vestito in popeline impreziosito con dettagli in pizzo San Gallo.

Nel dettaglio, il popeline sarebbe una tipologia di cotone che risulterebbe molto fresca al tatto e incredibilmente morbida. Il pizzo San Gallo, invece, sarebbe un ricamo dallo stile “bon ton”, che alterna decori traforati e decori pieni a rilievo.

Altri due must di stagione

Passando a qualcosa di decisamente più contemporaneo, immancabile nel nostro guardaroba estivo come copricostume, sarebbe l’abito retato. Questo solitamente è un fitto intreccio a rete di poliestere, unico colore o leggermente luccicoso, in grado di creare un effetto vedo-non vedo molto seducente.

Infine, potremmo ripescare dall’armadio un grande cult e cioè il prendisole, quel vestitino corto e con le bretelline, perfetto per essere ben vestite e non sudare.

Allora, invece del pareo a gonna o vestito, ecco 4 capi da poter sfoggiare sopra il costume che hanno già conquistato il cuore delle fashioniste.

