L’insalata di mare è un classico della tradizione culinaria italiana. Non vi è ristorante o trattoria che non ne abbia. Addirittura, la si può trovare anche nel reparto gastronomia dei grandi supermercati, oltre che in pescheria.

Rappresenta il primo antipasto che apre il pranzo o la cena della domenica o di un qualsiasi evento, poiché veloce da preparare senza cottura ed economico. Tutti ne vanno pazzi, perché ad ogni boccone corrisponde un mix di sapori, dati da ogni singolo ingrediente. Nell’insalata di mare troviamo polpo, totani, gamberetti e cozze come protagonisti, che vengono accompagnati dagli ingredienti secondari.

Questi ultimi, però, sono coloro che le danno quel tocco di sapore in più. Solitamente, all’insalata di mare si aggiungono alcune verdure, come le carote e il sedano, a loro volta accompagnati da una spolverata di prezzemolo.

Olio, sale, pepe e limone concludono il piatto. Tuttavia, di recente sta spopolando una nuova versione che vede coinvolte le patate lesse e non solo. Per una versione gourmet proviamo non solo verdure e patate da abbinare all’insalata.

Dal basso verso l’alto

Un’insalata di mare surgelata sicuramente non è bella da vedere. Ma con delle piccole accortezze la possiamo trasformare in un piatto stellare, da veri chef. Abbiamo detto che, oltre a carote e sedano, possiamo aggiungere anche le patate.

Tuttavia il segreto che renderà l’insalata di mare sfiziosa, pur mantenendo un sapore delicato, da palati sopraffini, è l’aggiunzione della salsa tonnata. In realtà, si tratta di una rivisitazione della classica insalata di mare.

Dietro alla logica ci sarebbero le patate. Nel senso che la salsa tonnata, insaporita dall’erba cipollina, si sposa bene con i tuberi, tanto che nell’insalata di patate quest’integrazione ne costituisce un valore aggiunto.

Non solo verdure e patate da abbinare all’insalata di mare surgelata ma anche questo segreto per renderla sfiziosa

Rivisitando la classica insalata di mare, si vorrebbe dare quel tocco di gusto in più, rendendo il tutto delicato e sfizioso. Tuttavia si tratterebbe di aggiungere le patate già “tonnate” all’insalata di mare. Per fare le patate in questo modo abbiamo bisogno di tonno in scatola, maionese, olive, aceto, olio EVO, erba cipollina e pepe. Amalgamiamo e creiamo la salsa tonnata.

Dopo aver bollito le patate, tagliamole a cubetti e inseriamole all’interno della salsa e mescoliamo. Infine, aggiungiamo le patate tonnate all’insalata di mare. Ecco un’insalata di mare diversa da solito, sfiziosa e gustosa.

