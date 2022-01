Invece del bicarbonato per avere i vetri sempre splendenti e senza aloni basterebbero questi 3 preziosi ingredienti economici ed efficaci

Effettuare regolarmente le pulizie domestiche è fondamentale, anche se comporta uno spreco di energie e tempo prezioso, che spesso già fatichiamo a ritagliarci.

Una delle attività casalinghe che ci portano via più tempo è la pulizia delle fughe del pavimento, che sono difficili da ripristinare. In questo caso però, esiste questo rimedio naturale economico che ci permette di eliminare lo sporco in modo efficace.

Inoltre, invece del bicarbonato, per avere i vetri sempre splendenti senza aloni basterebbero questi 3 preziosi ingredienti economici ed efficaci a cui pochi pensano. Nonostante far brillare i vetri di casa sia altrettanto impegnativo, potremmo preparare questa miscela fai da te efficace che ci permetterà di risparmiare.

Suggerimenti per contrastare gli aloni sui vetri

Prima di pulire i vetri è consigliato spolverarli poiché, senza questo passaggio preventivo, la polvere si mescolerebbe al prodotto di pulizia finendo per opacizzare la superficie.

Sarebbe consigliato non utilizzare la carta da cucina per asciugare i vetri perché renderemmo vano il lavoro fatto. È meglio sempre optare per un panno in microfibra, ma nel caso non ne avessimo uno disponibile in casa possiamo utilizzare una maglietta di riciclo.

Invece del bicarbonato per avere i vetri sempre splendenti senza aloni basterebbero questi 3 preziosi ingredienti economici ed efficaci

Per prima cosa, se siamo alle prese con le pulizie domestiche, è bene anche conoscere questo trucchetto infallibile per far risplendere i vetri della doccia. Dopodiché, per pulire tutti i vetri di casa dovremo procurarci uno spray vuoto in cui versare la nostra miscela.

Avremo bisogno di due bicchieri di acqua distillata da mettere direttamente nel nostro nebulizzatore. Successivamente dovremo aggiungere anche due cucchiai di aceto, che in casa è sempre importantissimo grazie alle sue straordinarie proprietà e alla sua versatilità.

Dovremo poi incorporare una decina di gocce di olio essenziale di nostro gusto, optando possibilmente per quelli dalle proprietà antibatteriche, pulenti e antisettiche.

Per esempio, potrebbero essere ottimi gli oli essenziali alla menta, alla lavanda o al limone, che hanno anche un’inebriante profumazione.

Infine, non ci resta che agitare il flacone per amalgamare tutti gli ingredienti e applicare la miscela sui vetri, che diventeranno, così, anche profumati.

Fatto ciò, dovremo asciugare bene i vetri con l’aiuto di un panno in microfibra asciutto, per averli sempre puliti e senza aloni.

Infine, i vetri andrebbero preferibilmente lavati quando non sono caldi, poiché la soluzione asciugherebbe velocemente provocando la comparsa di fastidiosi aloni.

