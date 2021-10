Pulire casa è un vero e proprio lavoro perché richiede dedizione, cura dei dettagli e soprattutto molto tempo che spesso non riusciamo a ritagliarci.

È importante però prenderci cura del nostro ambiente per il benessere di tutta la famiglia.

Inoltre, in questo periodo dell’anno generalmente umido, potrebbe di nuovo comparire sulle nostre mura la fastidiosissima muffa.

In questo caso, sembra incredibile ma per aiutare a rimuovere la muffa dalle pareti basterebbe questo insospettabile prodotto naturale che molti di noi hanno in casa.

È molto importante cercare di utilizzare prodotti naturali, per salvaguardare la nostra salute e quella dell’ambiente.

Ecco l’infallibile metodo per pulire casa con 1 solo prodotto naturale che sta davvero spopolando

Per mantenere il nostro ambiente pulito e igienizzato dovremmo dedicare quotidianamente almeno un’ora alla sua pulizia, anche se questo non è sempre possibile.

Soprattutto sul pavimento, si accumula molto sporco, per questo per pulire le fughe dovremo solo utilizzare questo sorprendente trucchetto che semplificherà il tutto.

Esiste un prodotto naturale che ci potrebbe aiutare notevolmente in casa: il sapone molle potassico di una colorazione gialla e dalla consistenza abbastanza morbida.

Esso è composto da pochi ingredienti, tra cui l’olio di cocco, ed offre un’azione sgrassante particolarmente efficace.

Per questa ragione il sapone molle, prodotto ecologico, è ideale per pulire efficacemente i nostri pavimenti e le superfici di casa.

Grazie alla presenza dell’olio di cocco risulta anche semplice da sciogliere in acqua, così da utilizzarlo anche in versione liquida.

Inoltre, non tutti sanno che questo prodotto può essere reperito in versione liquida direttamente in negozio, se fosse ciò che ci serve.

Invece se ne abbiamo in casa un panetto, basterà scioglierlo in mezzo litro d’acqua calda e versarlo direttamente in uno spray vuoto.

Per conferirgli anche un’azione antibatterica potremo aggiungere nel flacone circa 20 gocce di tea tree oil.

Il tea tree oil è anche davvero utile se utilizzato per pulire la lavatrice e avere il bucato profumato, abbinato ad un altro sensazionale ingrediente.

Avremo così composto un detergente incredibilmente efficace da utilizzare per pulire diverse superfici in modo naturale come, per esempio, persiane o porte in legno.

Utilizzando questo prodotto diluito con l’acqua e l’olio essenziale, potremo anche pulire i nostri pavimenti, basterà conservarlo in un contenitore adeguatamente chiuso.

Altri utilizzi

Non tutti sanno che il sapone molle potrebbe essere utilizzato per proteggere le nostre piante.

Il prodotto è particolarmente apprezzato per essere poco aggressivo ed è molto efficace per contrastare insetti e parassiti come afidi e cocciniglie.

Se invece vogliamo liberarci di insetti più grandi, come per esempio i bruchi, sarebbe preferibile optare per un trattamento più mirato.