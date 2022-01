Trovare l’anima gemella è l’obiettivo di tutti. Ci sono coloro che si sentono e reputano molto romantici e sensibili e ci sono altre persone che danno meno importanza a queste caratteristiche umane.

Ad ogni modo, nel profondo del cuore tutte le persone sognano di vivere un’intensa e duratura storia d’amore. L’oroscopo e le stelle ci danno alcuni suggerimenti in merito, sottolineando come esisterebbero al Mondo delle coppie davvero uniche. Pare proprio, infatti, che delle coppie che, per la loro natura, funzionano a meraviglia, senza troppe preoccupazioni e problemi. Infatti, ci sarà un amore sicuro e tanta felicità per queste fortunate coppie zodiacali secondo le stelle e l’oroscopo.

La Vergine con l’Acquario

Questo è il classico caso in cui c’è una persona che traina e guida l’altra. Parliamo naturalmente della Vergine come segno dominante, segno che influisce e influenza moltissimo la vita dell’altra persona. La Vergine cercherà in tutti i modi di far cadere l’Acquario nella sua “trappola” d’amore e se ci riuscirà sarà una situazione in cui tutti vinceranno. Infatti, quest’ultimo sarà ben contento di cadere nella trappola amorosa della Vergine, dato che le loro caratteristiche comportamentali sono estremamente compatibili. La praticità della Vergine si opporrà all’astrattezza e filosofia dell’Acquario.

Un’altra coppia destinata a fare faville è quella della Bilancia con il Leone. In questo caso c’è anche un segno dominante ed è quello del Leone. Quest’ultimo ama la conquista e la seduzione, mentre la Bilancia è più legata a valori tradizionali come la lealtà.

In particolare, quando il Leone si deve interfacciare con la Bilancia pare che perda un po’ questa sua vena da seduttore, o seduttrice, e che si concentri nella profondità del sentimento dell’amore.

Amore sicuro e tanta felicità per queste fortunate coppie zodiacali secondo le stelle e l’oroscopo

Infine, troviamo sempre il Leone ma questa volta accoppiato con il Toro. Sembrerebbe una coppia impossibile dato che sono due segni con caratteri molto forti e spigolosi, ma pare proprio che funzioni.

Tra la metodicità e il raziocinio del Toro e l’astrattezza e il sogno del Leone può costruirsi una delle coppie più durature in assoluto. Questo, infatti, è proprio il caso in cui gli estremi si attraggono e possono far nascere qualcosa sia di duraturo sia di molto intenso. Si tratta di una relazione in cui nessuno dei due domina l’altro e, anzi, entrambi portano giovamento sia alla coppia sia a entrambi come individui.

