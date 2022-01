Le pulizie della casa sono un’operazione necessaria, anche se noiosa, che dobbiamo effettuare frequentemente.

Non è facile mantenere la casa pulita anche perché la polvere tende ad accumularsi velocemente come lo sporco.

Spesso infatti acquistiamo prodotti nei negozi quando la soluzione può essere già a portata di mano e permetterci di risparmiare.

Per esempio. quasi nessuno sa che per pulire e sgrassare i pavimenti bastano questi 4 ingredienti comuni della casa apprezzati per la loro incredibile versatilità.

Una parte assolutamente non trascurabile della casa sono le fughe del pavimento che sono molto ostiche da pulire, dandoci sempre molto lavoro.

Sorprendente è questo rimedio naturale economico ed efficace perfetto per far brillare le fughe del pavimento ed eliminare lo sporco

Lo sporco che si accumula tra le piastrelle è tanto antiestetico quanto antigienico, per cui dovremo eliminarlo prontamente quando si forma.

Grazie ad un ingrediente formidabile e ad uno spazzolino da denti riciclato riusciremo efficacemente a risolvere questo problema che spesso può sembrare un’impresa difficilissima.

Il prodotto di cui avremo bisogno è il borace che è apprezzato per la sua incredibile versatilità e che molti hanno già in casa.

È però importante fare molta attenzione quando lo adoperiamo, evitando soprattutto il contatto con gli occhi perché potrebbe provocare irritazioni.

Proprio per questa ragione si consiglia sempre di utilizzare le dovute precauzioni.

Per far brillare le fughe del pavimento dovremo quindi miscelare polvere di borace ed acqua calda in una ciotola.

Una volta ottenuta una consistenza pastosa dovremo andare a coprire le fughe dove si è accumulato lo sporco ostinato.

Lasciamo agire il tutto per circa 12 ore e, passato il tempo necessario, strofiniamole con lo spazzolino da denti che ci saremo procurati.

Infine, non resterà che risciacquare con acqua calda per vederle tornare a splendere nuovamente.

In alternativa

Se non abbiamo tanto tempo a disposizione possiamo optare per un’alternativa efficace ma meno economica.

Esistono infatti in commercio degli elettrodomestici in grado di semplificarci il lavoro e farci risparmiare tempo prezioso.

Il pulitore ad alta pressione, infatti, è utile in quanto agisce direttamente sullo sporco accumulato nelle fughe e, grazie ai potenti getti, riesce ad eliminarlo senza fatica.

