Per disinfettare le vie urinarie non solo tisane depurative ma anche questi alimenti da mangiare che favorirebbero l’eliminazione dei batteri

Infiammazioni e bruciori del tratto urinario sarebbero solo alcuni dei sintomi che preannunciano delle infezioni, come cistite e uretrite. A volte la causa è di alcuni batteri e potremmo avvertire diverse spie fastidiose e dolorose, come, ad esempio, avere difficoltà ad urinare o avvertire uno stimolo costante. Ma potremmo percepire anche dolori lombari, al torace o alla zona pelvica. Questo genere di patologie colpirebbero maggiormente le donne, per una questione prettamente anatomica.

La prevenzione

Di base, per evitare il rischio di queste infezioni, darebbe meglio seguire alcune buone abitudini, che diminuirebbero la probabile comparsa. La prima buona regola sarebbe quella di seguire un’adeguata igiene intima, usando prodotti di qualità, adatti alle proprie esigenze.

Dovremmo evitare di indossare biancheria intima particolarmente stretta realizzata con tessuti sintetici. Di fondamentale importanza è anche il livello di idratazione, che aiuterebbe a eliminare i batteri attraverso la pipì. Anche andare di corpo eviterebbe la proliferazione dei batteri, quindi i cibi ricchi di fibre potrebbero dare un grande contributo in questo senso.

Per scoprire la presenza di un’eventuale infezione, poi, dovremo eseguire delle analisi dell’urine, per poter ricevere una diagnosi corretta e quindi la cura adeguata.

Molti, per cercare di evitare improvvisi bruciori e per idratarsi a dovere usano diversi tipi di tisane naturali non zuccherate, come anche quella a base di mirtilli o frutti rossi, ricchi di antiossidanti. Questi squisiti frutti sembrerebbero avere proprietà benefiche utili a proteggere le vie urinarie e la vescica, come altri frutti e piante. Il tè verde, ad esempio, favorirebbe il drenaggio dei liquidi e anche la diuresi.

Sarebbe anche importante, però, prediligere a tavola alcuni tipi di alimenti, per mantenere un pH più basso che non permetterebbe a molti di batteri di crescere. Per questo motivo gli esperti consiglierebbero in queste circostanze l’assunzione di cibi acidificanti, riducendo quelli alcalinizzanti per disinfettare le vie urinarie.

Quindi, dovremo preferire ricette a base di verdura e frutta di stagione, come anche i cereali integrali, ad esempio riso, farro, orzo, avena. Per favorire un maggiore apporto di fosforo e proteine scegliamo pesce fresco e non rinunciamo ai formaggi, però quelli che sono eccessivamente grassi.

Per dare sapore ai piatti, invece di salse ricche e condimenti poco consigliabili, usiamo le erbe aromatiche, aglio, cipolla, più salutari e nutrienti. Al massimo concediamoci pochi cucchiai al giorno di olio extravergine d’oliva, aggiunto sempre a crudo. Per favorire anche un certo movimento intestinale aggiungiamo nel menù settimanale dello yogurt o il kefir.

