Il riso è uno dei cereali più diffusi al Mondo. Un alimento molto consigliato e presente nella famosissima dieta mediterranea. Un prodotto naturalmente privo di glutine, quindi perfetto per i soggetti che soffrono di celiachia. Inoltre, questo alimento ha un alto potere saziante ed è facilmente digeribile. In commercio troviamo molte varietà di riso. Pensiamo a quello integrale, ricco di fibre, il basmati dal chicco lucido e affusolato e così via. Le varie tipologie differiscono per la grandezza del chicco, per le proprietà nutrizionali ma anche per i diversi utilizzi in cucina.

Invece dei soliti gamberetti e zucchine ecco cosa potremmo aggiungere al riso venere che potrebbe irrobustire le ossa e stimolare il cervello

Una varietà molto particolare è il riso venere. Un alimento facilmente riconoscibile grazie al colore scuro del suo chicco. Parliamo di un prodotto molto profumato e privo di glutine. Un alimento ricco di fibre, grazie alle quali potremmo proteggere l’intestino ed evacuare con più facilità. Il riso venere è molto versatile. Perfetto è l’abbinamento con le zucchine e i gamberetti.

Ma possiamo preparare questo riso color ebano anche utilizzando un altro pesce molto gustoso. Parliamo del salmone, dalla tipica carne saporita e rosa. Un alimento che sarebbe ricco di acidi grassi Omega 3 ma anche di vitamina D, utile per le ossa. Inoltre, la presenza della vitamina B6 stimolerebbe il cervello e rallenterebbe l’invecchiamento. Ecco gli ingredienti per preparare il riso venere con salmone e funghi:

300 g di riso venere;

15 funghi champignon;

180 g di salmone affumicato;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per preparare la nostra ricetta è necessario, per prima cosa, cuocere il riso in abbondante acqua salata. Nel frattempo, occupiamoci del condimento. Puliamo per bene i funghi e tagliamoli a fette sottili. In una padella antiaderente versiamo l’olio EVO e lo spicchio di aglio. Uniamo i funghi e lasciamo cuocere, a fiamma vivace, per qualche minuto. Terminata la cottura, versiamo il condimento in una ciotola e uniamo il salmone affumicato, tagliato a listarelle.

Scoliamo il riso venere, lasciamolo intiepidire e versiamolo nella ciotola con gli altri ingredienti. Amalgamiamo il tutto, aggiungiamo un filo di olio EVO e il prezzemolo tritato. Lasciamo riposare per 30 minuti in frigorifero, prima di portare il nostro piatto in tavola. Quindi, invece dei soliti gamberetti e zucchine, utilizziamo il salmone affumicato per rendere il riso venere ancora più gustoso.

