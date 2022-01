Ecco una piccola astuzia per rendere il risotto cremoso e delicato al punto giusto utilizzando solo un alimento insospettabile

L’Italia è considerata da sempre la patria del buon cibo. Da Nord a Sud, non mancano le ricette tipiche e i piatti regionali che conquistano ogni palato e che gli chef di tutto il Mondo cercano di emulare.

Tutti sono affascinati dal nostro modo di preparare la pasta fresca fatta in casa e dalla passione che trasmettiamo quando cuciniamo il ragù alla bolognese.

Un’altra ricetta che spesso tentano di copiare è il risotto. Un tipico piatto della tradizione italiana, preparato con diversi ingredienti e utilizzando differenti versioni.

Il riso è un alimento dalle origini antichissime. È ricco di importanti proprietà nutritive e occupa un posto fondamentale nella famosa dieta Mediterranea. Completamente senza glutine, giova molto alla nostra salute e, grazie alle fibre contenute, aumenta il senso di sazietà.

Un passaggio fondamentale per la cottura del risotto

Il risotto, quindi, è un piatto semplice da preparare, ma che nasconde delle insidie. A tal proposito, per un risotto sempre perfetto e mai colloso ecco i trucchi dei grandi chef assolutamente da seguire.

I passaggi per la preparazione del nostro piatto sono fondamentali. Si inizia con la tostatura del riso, cioè la cottura senza utilizzare i condimenti.

Fino ad arrivare alla mantecatura. Parliamo di quella operazione che avviene a fuoco spento e che prevede l’aggiunta del burro freddo. Ecco una piccola astuzia per rendere il risotto cremoso come non mai. Infatti questo è un passaggio fondamentale, perché, aggiungendo una parte grassa, il riso diventerà più lucido, cremoso e goloso. Naturalmente dobbiamo dosare il burro per evitare che il piatto sia troppo pesante.

Per mantecare il risotto possiamo anche utilizzare qualche cucchiaio di formaggio grattugiato. Ma facciamo attenzione, perché questo ingrediente potrebbe avere un sapore molto deciso. Quindi, anche in questo caso, non esageriamo con le dosi, perché si potrebbe coprire il sapore degli altri ingredienti.

Ecco una piccola astuzia per rendere il risotto cremoso e delicato al punto giusto utilizzando solo un alimento insospettabile

Se non vogliamo utilizzare né il burro né il formaggio, allora possiamo usare un altro trucchetto davvero eccezionale. In questo caso ci servirà una patata.

Dopo averla lavata ed eliminato la buccia, grattugiamola finemente. Aggiungiamo la patata nella pentola, rigorosamente prima di tostare il riso. Lasciamo che soffrigga e aggiungiamo, man mano, tutti gli ingredienti.

L’amido rilasciato dalla patata servirà a rendere molto più cremoso il nostro risotto.

Lettura consigliata

Molti ignorano che questo riso è ottimo per mantenere cervello attivo e cuore in salute