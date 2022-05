Gli italiani sono famosi in tutto il Mondo anche per l’arte culinaria e, oltre la pizza, il piatto che fa gola e conquista tutti i palati è la pasta. Grandi e bambini sono ghiotti di questa pietanza così semplice che si prepara in pochi minuti. Le nostre nonne, e anche noi, la preparavano in casa rendendo felici tutti i componenti della famiglia. Una tradizione antica che si tramanda da generazioni e che ormai fa parte della nostra quotidianità.

Un semplice piatto di pasta può rappresentare una soluzione perfetta per preparare un piatto veloce dell’ultimo minuto, anche se lo condiamo con aglio olio e peperoncino. Ma poi cosa facciamo con tutta l’acqua di cottura?

Molti riutilizzano l’acqua di cottura della pasta per le piante ma pochi sanno che si può usare anche in questi 5 modi straordinari

Se pensiamo a quante volte alla settimana cuciniamo la pasta, probabilmente potremmo riempire diverse bottiglie con l’acqua che utilizziamo per bollirla. Questa contiene non solo elevate quantità di amido, ma anche sali minerali, se non l’abbiamo salata è preziosa per vari motivi.

Grazie a questi elementi l’impiego più diffuso, per non sprecare quest’acqua, è innaffiare le piante e l’orto. Aspettiamo che si raffreddi e sfruttiamola per arricchire e nutrire il terreno, sarà un ottimo modo per fertilizzare le nostre amate piantine. Per risparmiare sulle bollette dell’acqua, misurarne l’utilizzo è fondamentale, ma anche riciclare quella di cottura potrebbe farci spendere qualche euro meno, non solo per irrigare orto e piante.

Infatti, molti riutilizzano l’acqua di cottura della pasta solo per irrigare l’orto, mentre potrebbe essere utile anche per altri utili motivi. Potremmo, ad esempio, usarla come addensante per diverse ricette in cucina, quindi per dare consistenza ai sughi, alle zuppe, ai minestroni, a risotti e anche al roux.

Inoltre, potrebbe essere adatta per mettere ammollo i vari legumi, come fagioli, lenticchie e ceci. Seguiamo le classiche procedure, aggiungendo una foglia d’alloro, poi eliminiamo l’acqua per cuocerli in pentola.

3 incredibili utilizzi

Per i più creativi, invece di sprecare acqua dal rubinetto, usiamo quella di cottura della pasta per le nostre creazioni e quelle dei bambini, con la pasta di sale. Nelle giuste proporzioni dovremo aggiungere farina e sale ed il gioco è fatto.

Ricicliamo l’acqua della pasta anche per rendere i nostri piedi morbidi e lisci con un pediluvio a basso costo. Versiamola in una bacinella insieme al sale grosso e qualche goccia di olio essenziale di cipresso o eucalipto.

Non buttiamo via l’acqua di cottura della pasta ancora calda utile anche per liberare i nostri scarichi della cucina. Ne basterà un bicchiere insieme all’aceto e pochi grammi di bicarbonato per creare una reazione in grado di sturare i tubi efficacemente.

