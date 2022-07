Sono in tanti coloro che non vedono l’ora di partire per queste vacanze estive. Infatti, moltissimi di noi hanno già organizzato tutto nel dettaglio e stanno solo aspettando la data di partenza. Al tempo stesso, però, molte altre persone ancora non sanno esattamente cosa fare e sembra che le mete più richieste stiano alzando i prezzi sempre di più.

In questo caso potremmo scegliere delle mete all’estero economiche, che potrebbero rientrare nel nostro budget. Tra queste, per esempio, potremmo considerare la bellissima Stari Bar, in Montenegro, che potrebbe aiutarci da questo punto di vista. Se vogliamo rimanere in Italia, però, c’è un luogo che dovremmo decisamente visitare e che potrebbe fare al caso nostro.

Una vera e propria chicca nelle Marche conosciuta da pochissimi ma assolutamente da visitare

In questo caso, stiamo parlando del meraviglioso borgo di Sorbolongo, nelle Marche. Il luogo, frazione del comune di Sant’Ippolito nella provincia di Pesaro-Urbino, è davvero fantastico. Offre delle bellezze tutte da scoprire.

In primis, il borgo è caratterizzato da un maestoso castello che domina tutta la valle. Visitandolo, potremo vedere il paesaggio ai nostri piedi, anche perché ci troveremo a ben 360 metri di quota. Inoltre, potremo essere investiti dalla leggenda che ruota attorno a questo edificio e che sostiene che, al posto di quest’ultimo, in passato si trovasse un sorbo. In questo caso, parliamo di una pianta enorme, grande quasi quanto il castello, che dà proprio il nome al borgo di cui stiamo parlando.

A pochi passi da Roma questo freschissimo angolo di paradiso cambierà la nostra estate facendoci letteralmente innamorare

Il castello, comunque, non è l’unica meraviglia che potremmo visitare andando a Sorbolongo. Infatti, avremo l’occasione di visitare anche la meravigliosa Chiesa di San Michele Arcangelo. Entrando all’interno della struttura, verremo subito catturati dal bellissimo organo appartenente a due secoli fa che caratterizza la Chiesa. All’uscita, invece, potremo rimanere stupiti dalla piazza principale, con l’orologio in ferro tipico del luogo.

Non perdiamoci poi le stradine tipiche e rustiche del borgo e, soprattutto, il cibo locale, semplice e delizioso. Infine, se vogliamo partecipare a una sagra davvero particolare, ricordiamoci di tornare a Sorbolongo a maggio. Qui, infatti, avremo l’opportunità di partecipare alla sagra della lumaca, davvero famosa nel luogo. Dunque, ora sappiamo che a pochi passi da Roma questo freschissimo angolo potrebbe decisamente cambiare le sorti della nostra estate in modo davvero inaspettato.

