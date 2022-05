Finalmente è arrivato il momento di riporre nella scarpiera scarpe chiuse e anfibi e mettere in mostra i piedi. Le temperature sono ideali e le piogge non sono poi così frequenti come qualche giorno fa. Non aspettavamo altro, questo lungo inverno sembrava proprio non voler lasciar spazio alla primavera. Avevamo già in progetto di sfoggiare qualche bel vestitino svolazzante, una bella blusa in satin e uscire con le amiche. Ma il meteo ci costringeva ad utilizzare ancora sciarponi e cappotti.

Ma ora che possiamo sbizzarrirci con gli abiti primaverili, ecco che ci troviamo davanti al solito dilemma. Scarpe basse e comode o scarpe alte che ci fanno sembrare più eleganti e snelle? I tacchi alti, soprattutto quelli a spillo, non fanno per noi, ma le zeppe ci sembrano troppo casual. Come completare il nostro look senza rinunciare alla comodità?

Invece che tacchi o platform troppo scomodi, ecco un modello di scarpa pratico ma raffinato che sta spopolando questa primavera

Abbiamo già visto quale sia la tendenza del momento in fatto di scarpe con il tacco. Le classiche zeppe o il tacco a spillo hanno lasciato il posto alle splendide scarpe con il tacco piramidale. Una novità degli ultimi anni che si pensava avesse vita breve e invece è diventata un must. Ma anche se si tratta di tacchi meno alti dei classici a spillo, la comodità non è sempre garantita. Come fare, quindi, a guadagnare qualche centimetro in più, sfinare la figura e non soffrire? Ecco, la soluzione ce la danno le ultime tendenze, con un modello di scarpa innovativo. Non è una platform e non è una vera zeppa, ma è un mix dei due.

Un incrocio tra due modelli molto amati

Si tratta di una zeppa, ma con un tacco preformato che dà più eleganza alla scarpa. Non il blocco unico che rende il modello più sportivo, e non un tacco grosso e distanziato come nelle platform. Il trend del momento sono proprio questi tacchi preformati che uniscono i pregi di entrambi i modelli. Quindi, la comodità e la stabilità che ci garantiscono le zeppe, ma con l’aggiunta di raffinatezza del tacco vero e proprio. Le possiamo abbinare veramente ad ogni look, anche sotto uno skort più casual o un vestito midi da cerimonia. Ed ecco risolto anche l’altro problema, molto attuale in questo periodo, di trovare una scarpa comoda da mettere ai matrimoni.

Quindi, invece che tacchi o platform troppo scomodi, optiamo per queste zeppe davvero confortevoli. Così non dovremo rinunciare ai centimetri in più e non soffriremo per i piedi doloranti. Indossiamole sotto un pantalone a palazzo o un vestito svolazzante, oppure abbinate ad una delle tendenze del momento. Ricordiamoci solo di osare con i colori se vogliamo proprio essere al passo con la moda.

Lettura consigliata

Come sembrare più chic anche a 50 anni con questi 5 capi che abbinati così sembrano costosi e di lusso